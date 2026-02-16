Yeni Şafak
Ağrı’da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 5 şüpheli yakalandı

15:2316/02/2026, Pazartesi
IHA
Göçmen kaçakçılığı organizatörlüğü yaptığı belirlenen 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Ağrı’da göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğubayazıt ilçesinde göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon sonucunda 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 1 adet dolu kartuş ve 4 adet cep telefonu ele geçirildi. Göçmen kaçakçılığı organizatörlüğü yaptığı belirlenen 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

