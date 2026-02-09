Muğla'da ekipler 60 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 28'i çocuk 60 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı. Leylek Koyu mevkisinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları, Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi, Sahil Güvenlik Dalış Timi ile Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.