İzmir açıklarında göçmen botu battı: 2 kazazede kurtarıldı

22:0012/02/2026, jeudi
DHA
Sonraki haber
Milli Savunma Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığı, İzmir açıklarında battığı belirlenen göçmen botundaki iki kişinin kurtarıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Denizden kurtarılan iki kazazede Ege Üniversitesi Hastanesi acil ekiplerine teslim edilerek görev başarıyla tamamlandı” ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığınca İzmir’de Foça ve Karaburun arasında battığı bildirilen göçmen botundaki 2 kazazedenin kurtarıldığını duyurdu.

MSB tarafından sanal medyada yapılan paylaşımda,
“Foça ve Karaburun arasında battığı bildirilen göçmen botu için Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı helikopterimiz bölgeye intikal ettirildi. Şiddetli rüzgâr, sağanak yağış ve yüksek dalgalı denize rağmen, denizden kurtarılan iki kazazede Ege Üniversitesi Hastanesi acil ekiplerine teslim edilerek görev başarıyla tamamlandı”
ifadeleri kullanıldı.




#Göçmen
#MSB
#Kurtarma
