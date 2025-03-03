Özcan Deniz hakkında soruşturma başlatıldı: İfade verecek

Özcan Deniz'in Uskumruköy'deki arazisinde ruhsatsız havuz ve ek yapılar tespit edilmişti.
Özcan Deniz hakkında, Uskumruköy'deki villasına yaptığı eklemeler nedeniyle "imar kirliliği" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Deniz, 5 Mart'ta ifade vermeye gidecek.
Sanatçı
Özcan Deniz
'in Uskumruköy'deki arazisinde bulunan villasına ruhsatsız havuz ve ek yapılar tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı.
İfade verecek
İfade verecek
Deniz, Çarşamba günü İmar Suçları Bürosu’nda ifade vermeye çağrıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sanatçı Özcan Deniz hakkında yapılan açıklamada şöyle denildi;
'Sarıyer İlçesi Uskumruköy de bulunan ve sit alanı içeresinde kalan arazideki üç adet villaya ruhsatsız ve izinsiz havuzlar, ilave kapalı alanlar ve garaj alanlarının yaşam alanına çevrildiği tesbiti üzerine İmar Kirliliğine neden olma ve Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet suçlarından soruşturma başlatılmıştır.
Özcan Deniz şüpheli sıfatı ile ifadesi alınmak üzere 05.03 2025 Çarşamba günü saat 10.30 Cumhuriyet Başsavcılığı imar suçları bürosuna ifadeye çağrılmıştır.'
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