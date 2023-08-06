Özel bireylere aromatik rehabilitasyon

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Şehir Buluşmaları" kapsamında yaptığı konuşmada, "Bu dava hepimizin davası, bu dava Türkiye'nin davası. Refah seviyemizi yükseltip gelişmiş 10 ülkenin de ötesine geçerek bu süreci hep birlikte gerçekleştireceğiz" dedi. Kocaeli'nin sanayi potansiyelinin önemine değinen Işıkhan, dünyanın en iyi 100 limanlarından birinin Kocaeli Limanı olduğunu dile getirdi.