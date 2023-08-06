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Özel bireylere aromatik rehabilitasyon

Buğday Tanesi Engelsiz Sosyal Yaşam ve Eğitim Köyü’nde aromatik bitki yetiştiren ‘özel’ öğrenciler aldıkları uygulamalı eğitimin ardından diktikleri fideleri suladı. Öğrenciler, bitki yetiştirirken sosyalleşmenin heyecanını yaşadı.

04:00 . 6/08/2023 Pazar
Yeni Şafak
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gölcük Down Sendromlular Derneği iş birliğiyle özel öğrencilerin rehabilitasyonu için Buğday Tanesi Engelsiz Sosyal Yaşam ve Eğitim Köyü kuruluyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gölcük Down Sendromlular Derneği iş birliğiyle özel öğrencilerin rehabilitasyonu için Buğday Tanesi Engelsiz Sosyal Yaşam ve Eğitim Köyü kuruluyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gölcük Down Sendromlular Derneği iş birliğiyle Nüzhetiye Mahallesi’nde özel öğrencilerin rehabilitasyonu için Buğday Tanesi Engelsiz Sosyal Yaşam ve Eğitim Köyü kuruluyor. Yapımına başlanan köyde 1500 metrekare alanda özel bireyler, biberiye, kekik ve melisa (oğul otu) fidelerini toprakla buluşturarak, güzel bir gün geçirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştıracak, onların sosyal hayata ve gündelik yaşama katılımını sağlayacak projeler üreterek, mutluluklarına ve sevinçlerine ortak oluyor. Bu doğrultuda Büyükşehir’in desteğiyle Gölcük Down Sendromlular Derneği iş birliğinde, Nüzhetiye Mahallesindeki 1,5 dönüm alanda Buğday Tanesi Engelsiz Sosyal Yaşam ve Eğitim Köyü kurulması için çalışma başlatıldı.

ÖZEL BİREYLER AROMATİK BİTKİ DİKTİ

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü’nce yürütülen proje doğrultusunda, köyde oluşturulan arazide aromatik bitkiler yetiştiren özel öğrencilere, doğayla iç içe eğitim imkanı sunuluyor. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkan Numan Balaban, Gölcük Down Sendromlular Dernek Başkanı Belgin Abanoz, Nüzhetiye Mahalle Muhtarı Mehmet Sertoğlu, özel bireyler ve ailelerinin katıldığı etkinlikte, aromatik bitkilerden oluşan fideler toprakla buluşturuldu.

Büyükşehir Belediyesi ziraat mühendislerince tarlada uygulamalı olarak aromatik bitki yetiştiriciliği öğretildi. Daha sonra protokol üyeleri çocuklarla birlikte biberiye, kekik ve melisa fidelerini toprakla buluşturdu, ardından fideleri sulayan öğrenciler bitki yetiştirirken sosyalleşmenin heyecanını yaşadı.



#Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
#Gölcük Down Sendromlular Derneği
#Hizmet
#Aktüel
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