Özel neyi aşamadı

15 yıldır Sarıyer Belediye Başkanı olan Şükrü Genç, partisi tarafından aday gösterilmeyince seçime bağımsız girme kararı aldı. Genç, adaylığıyla ilgili Sarıyer Belediyesi önünde açıklama yaptı. Bir süredir partisi CHP’nin Genel Başkanı Özgün Özel ve İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaptığı görüşmelerin olumlu sonuçlanmadığını anlatan Genç, diğer aday adaylarını da yanına alarak bağımsız aday olduğunu açıkladı. Şükrü Genç’i arayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün saat 12.00’ye kadar süre istemişti. Genç, Özgür Özel ile yaptığı son görüşmeyi kamuoyuyla paylaştı.

PARTİDE GÖREV TEKLİF EDİLDİ

Genç, Özel’in kendisine “Başkanım biz sizi çok seviyoruz sizinle hep varız. Partide önemli görevler de size arz edelim. Görev verelim. Ancak biz bu işi tartıştık. Ekrem Başkan da sizi çok seviyor. Bizler de çok seviyoruz ama bunu aşamadık” dediğini anlattı. Genç şunları söyledi: “Ben şimdi şunu ısrarla soruyorum? Bir partinin genel başkanı ve bu işin içinde. Ben 15 yıldır arkadaşlarımla konuşarak karar verdim. Aşılamayanın ne olduğunu çok merak ediyorum. Aşılamayan nedir? Eğer bu partiye bu kadar hizmetim olmuşsa, bu kadar insan sizi iktidar yapmışsa, böyle bir sorumluluktan uzaklaşmanın anlamı

var mı?"

DİRENE DİRENE KAZANACAĞIZ

Bu kararı vermeden önce Sarıyer'de ağırlığı olan on altı aday adayından dördüyle birlikte oturup konuştuklarını kaydeden Genç şöyle devam etti: “Sarıyer'de bu yanlışlığa karşı gelerek yükselen büyük bir tepki var. Genel Merkez tarafından ‘Partimizin geleneklerine ve kültürüne uygun ön seçim’, ‘Liyakat’, ‘Kazanacak aday’ söylemlerine ve ‘Bir oy bile bizim için çok önemli’ vurgusuna rağmen saha anketlerine bakmaya gerek duymadan en sonda yer alan bir arkadaş aday yapılmış. Sarıyerlilerin iradesi yok sayılmış. Partimize her dönem artan oylarla iktidara taşıyan üç dönem bunu başaran bir Belediye başkanı ve partili olmamın bir sorumluluğu var üzerimde. Bu sorumluluğu bırakmayacağım. Direne direne kazanacağız.”

HAKKIMIZI ALACAĞIZ

Genç şöyle devam etti: “Hiç kimseye en ufak zarar vermeyeceğiz. Evet kavga etmeyeceğiz. Kimseye kötü söz söylemeyeceğiz. Söz. Biz şunu biliyoruz biz hep güzel konuştuk. Ben bu yaşıma kadar hiç kimseye zarar vermedim. Yine zarar vermeyeceğiz. Ama ama halkımızın çok güzel bir sözü var. Kısa çöp, uzun çöpten hakkını alacak. Tüm sevgili Sarıyerlilere özellikle Sarıyer dışındaki dostlara gelin demokrasi dersi verelim Sarıyer'de.” Genç’in konuşmasını dinleyen topluluk Topluluk, “Sarıyer giderse İstanbul gider”, “Hak hukuk adalet”, “Atama başkan istemiyoruz”, “Genel Merkez şaşırma sabrımızı taşırma” şeklinde sloganlar attı.

Bundan sonra CHP’ye oy yok

Genç’in konuşmalarının ardından Sarıyer Belediyesi önünde Yeni Şafak’a konuşan Sarıyer Belediyesi işçileri ve CHP’li vatandaşlar karara tepkilerini dile getirdi. 15 yıldır CHP Sarıyer Mahalle Başkanı olduğunu ifade eden İsmet Türkmenli, “Bundan sonra ne CHP’ye ne de Ekrem İmamoğlu’na benden oy yok. AK Parti’ye laf ediyorlardı ama AK Parti kazansın, Erdoğan kazansın bundan sonra. Bizlerin aklıyla oynuyorlar.” diye konuştu. Bir belediye işçisi ise, “Aday gösterilebilecek en son ismi gösterdiler. Tamam Şükrü Genç’i aday yapmayabilirler ama doğru düzgün birisini yapsalardı. Adı yolsuzluklarda geçen bir ismi aday yaptılar. Bunun sebebi Şükrü Genç’in Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklemesiydi.” dedi.







