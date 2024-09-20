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Özel sözünü tutmadı

Özel sözünü tutmadı

Mehmet Güney
04:0020/09/2024, Cuma
G: 20/09/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Eski CHP Genel Başkanı Kemal kILIÇDAROĞLU
Eski CHP Genel Başkanı Kemal kILIÇDAROĞLU

CHP’de eski ve yeni yönetim bu kez delegeye verilen ‘söz’ üzerinden tartışmaya tutuştu. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki akşam katıldığı bir televizyon programında yeni yönetime, 3 dönem kuralı konusunda “Verilen sözler tutulmalı” mesajı gönderdi. Kılıçdaroğlu, “Bir söz verilirse topluma ve bu söz doğrudan Genel Başkan tarafından verilirse sözünün havada kalmaması lazım. O vaatlerin gerçekleşmemesi beni üzdü’’ dedi. Kılıçdaroğlu’na yanıt veren Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, “Genel Başkanımız tüm verdiği sözleri de yerine getirdi. Sözünü yerine getirmeyen hiçbir şey yok” şeklinde konuştu. Öte yandan Kılıçdaroğlu programda, korsan kılıç töreni yapan teğmenlere de sahip çıkarak “O genç teğmenlerin pırıl pırıl evlatlarımızın ettikleri yemin var. Bunun hangi sözcüğünden rahatsızlar? Rahatsız olursanız başka yere gideceksiniz” şeklinde konuştu.


#Kemal Kılıçdaroğlu
#Özgür Özel
#politika

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