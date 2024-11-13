Özer’in lüks makam aracı iade edildi

Terör örgütü PKK bağlantısı gerekçesiyle görevden alınan daha sonra da çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in piyasa değeri 5 milyonu aşan 2024 model Audi A6 marka bir makam aracı kullandığı ortaya çıktı. Vatandaşların vergileriyle finanse edilen bu lüks araç, belediyenin kaynaklarının nasıl harcandığına dair soru işaretlerini artırdı. Özer’in tutuklanmasının ardından göreve gelen Başkan Vekili Can Aksoy, tasarrufa kendisinden başladı. Kamu kaynaklarını vatandaşa hizmet için harcamak üzere kolları sıvayan Aksoy, milyonluk makam aracını iade etti.