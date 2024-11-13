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Özer’in lüks makam aracı iade edildi

Özer’in lüks makam aracı iade edildi

Aybike Eroğlu
04:0013/11/2024, Çarşamba
G: 13/11/2024, Çarşamba
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Ahmet Özer
Ahmet Özer

Esenyurt Belediyesi Başkan Vekili Can Aksoy, kamu kaynaklarını vatandaşların hizmetine sunmak için kolları sıvadı. Tasarrufa ilk önce kendi aracından başlayan Aksoy, ilk iş olarak mahalli seçimlerin hemen ardından kiralanan makam aracını iade etti. Tutuklu başkan Ahmet Özer’e ait 2024 model Audi A6 olan makam aracının piyasa değeri 5 milyonu aşıyor.

Terör örgütü PKK bağlantısı gerekçesiyle görevden alınan daha sonra da çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in piyasa değeri 5 milyonu aşan 2024 model Audi A6 marka bir makam aracı kullandığı ortaya çıktı. Vatandaşların vergileriyle finanse edilen bu lüks araç, belediyenin kaynaklarının nasıl harcandığına dair soru işaretlerini artırdı. Özer’in tutuklanmasının ardından göreve gelen Başkan Vekili Can Aksoy, tasarrufa kendisinden başladı. Kamu kaynaklarını vatandaşa hizmet için harcamak üzere kolları sıvayan Aksoy, milyonluk makam aracını iade etti.


HESAP VEREBİLİR OLMALI

Esenyurt Belediyesi’nin bu tasarruf hamlesi, kamu kaynaklarının doğru kullanımına örnek olurken, Ahmet Özer dönemindeki harcama kalemleri hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, yapılan her harcamanın hesap verebilir olmasını talep ediyor.






#Esenyurt Belediyesi
#ahmet özer
#makam aracı
#chp

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