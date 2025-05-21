Parktaki bıçaklı kavgada kan aktı

Bursa'da iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga esnasında bıçaklanan iki kişi yaralandı. Olayın ardından kaçan 2 zanlı gözaltına alındı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, parkta çıkan bıçaklı kavgada, 2 kişi yaralandı.
Kemalpaşa Mahallesi'ndeki bir parkta, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, bir süre sonra kavgaya dönüştü.
Kavga esnasında, kimliği belirlenemeyen 2 zanlı, bıçakla H.T. (16) ve A.A.B'yi (16) yaraladı.
İhbar üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan 2 şüpheli, polisler tarafından kısa sürede yakalandı.