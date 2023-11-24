Patronsuz teşkilat kampı

CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel, ilk genel seçimlerde iktidarı değiştirememeyi başarısızlık göreceğini ve görevi bırakacağını iddia etti. Özel'in sözleri önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu hatırlattı. Özel öte yandan terör örgütü PKK'nın arka bahçesi HEDEP ile de ittifaka göz kırparak "Siyasette arka kapı diplomasisi her zaman vardır ama sadece arka kapı diplomasisi ile ittifak ya da iş birliği olmaz. Bazen kapalı kapıları arka kapı diplomasisi açabilir." dedi.