Patronsuz teşkilat kampı

Ekrem İmamoğlu.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun CHP il başkanlarını ağırlayacağı 3 günlük kampa, Parti Teşkilatından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin davet edilmedi. Bugün başlayıp hafta sonu devam edecek kampın programında konuşmacı olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik görülüyor. Özel’e yakınlığıyla bilinen Aytekin’in şimdilik programa davet edilmediği öğrenildi. Aytekin’e yakın kaynaklar, son anda davet gelmesi durumunda Aytekin’in katılıp katılmayacağının belirsiz olduğunu ifade etti.
Amir çıkmazı
CHP’de MYK’ya alınan Ensar Aytekin’den boşalan TBMM İdare Amirliği seçimi, parti içi dengelere takıldı. Seçimi eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyen Orhan Sümer’in kazanacağının anlaşılması üzerine, önceki gün için planlanan seçim, aralık başı yapılacak milletvekilleri kampından sonraya bırakıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 1-3 Aralık’ta Antalya’da düzenlenecek kampta, Ednan Arslan’ın seçilmesi konusunda mesaj vereceği öğrenildi. İdare amirliği seçimine, eski ve yeni yönetimi Meclis’te ilk kez karşı karşıya getirecek olması bakımından önem veriliyor.