Pençe-Kilit’te yeni aşama

Irak coğrafyasını 40 yıldır kendine göre dizayn eden PKK terör örgütünün tüm izleri silinecek. Irak kuzeyinde bulunan Hakurk’tan Sinat’a kadar olan bölgede örgütün ördüğü örümcek ağları temizlenecek. TSK, örgüt için anlamı bulunan dereler, tepeler ve mağaraları tek tek temizleyecek.

Kilidin perçinlenmesi için Irak kuzeyinde güvenlik sağlanan ilk emniyet kuşağının, 30 kilometre derinlikteki hattın hem gerisi hem de ilerisi stabilize hale getirilecek. Böylelikle lojistik daha sağlıklı bir şekilde yapılacak. Güvenli bölgeler, karakol ve üs bölgelerinin bulunduğu alanların en az 10 kilometre ilerisi güvenli hale getirilecek. Irak ordusu ve yerel unsurlarla birlikte ortak hareket edebilmek için onların da üs bölgesi ve karakol kurması sağlanacak. Irak'ın da karakol ve üs bölgesi kurmasıyla TSK ile sahada daha rahat koordine olunacak.