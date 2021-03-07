​Pınarhisar’ı kademe temizleyecek

Tamamen yerli ve milli imkanlarla araç üstü temizlik ürünleri üreten Albayrak Grubu şirketlerinden olan Kademe A.Ş., özellikle belediyelerin ciddi oranda tasarruf etmesini sağlayan yeni araçlarını hizmete aldı. Şirket, Pınarhisar Belediyesi için ürettiği 1 adet Kombine Kanal Temizleme Aracı, 2 adet AGA 2100 Kompakt Yol Süpürme Araçlarını teslim etti. Törene Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay ile Albayrak Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Fatih Albayrak katıldı.

TÜRK MÜHENDİSLER ÜRETTİ

Belediyelerin ihtiyaçlarına göre ürünler ve ekipmanlar geliştiren Albayrak Grubu markası Kademe A.Ş., 6000 litrelik kombine kanal temizleme aracı ile 2 metreküp kompakt hidrostatik vakumlu yol süpürme aracı Pınarhisar Belediyesi’nin hizmetine sundu. Şasi ve yürür aksam dahil Türk mühendisleri ve işçileri tarafından yapıldı. Tamamen yerli sermayeyle üretilen araçlar, kendi sınıfında ilk araç olma, yurt dışı muadillerine göre fiyat avantajı, satış sonrası servis ve yedek parça maliyet avantajı özelliklerine de sahip. Yüzde 60 oranında kamuya tasarruf sağlıyor. Kompakt yol süpürme aracı, KADEME A.Ş’nin kendi üretimi olan yerli motor konularak imal ediliyor. Yedek parça konusunda ithal ürünlere istinaden yerli olması dolayısıyla ciddi oranda kamuda fiyat avantajı da sağlıyor.

MOTORUNA KADAR BİZ ÜRETİYORUZ

Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Fatih Albayrak, ürettikleri yerli ve milli araçları, belediyelerin Avrupa fiyatlarının altında temin ettiklerini dile getirdi. Yüzde 80 ve üzerinde yerli üretim gerçekleştirdiklerini ifade eden Albayrak, “Son 3 yıl öncesinde bu makinelerimizi ithal ediliyorduk, artık Elhamdülillah motoruna kadar üretiyoruz” dedi. Ürettikleri araçların işlevsel eksikliğinin bulunmadığına vurgu yapan Albayrak, şöyle devam etti: “İthal edilen araçlar nedeniyle milli servetimiz yurt dışına gidiyordu. Şu anda çok şükür bu paralarımız Türkiye’de kalıyor. Böylelikle hem milli servete katkımız, hem de belediyelerimize faydamız var. Yedek parça anlamında da aynı şekilde aynı maliyetler katlanıyordu. Şu anda çok şükür bunların tamamından ülkemiz kurtuldu. Bütün sermayemiz yerli ve milli olarak ülkemizde kalıyor. Şimdiye kadar 60’a yakın belediyemize araç teslim ettik. Her yıl için 100 adet imalatımız ve satışımız olacak İnşallah.” Albayrak, yerli ve milli araçları tercih eden belediyelere teşekkür etti.

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Çok memnun kaldık