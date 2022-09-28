Mersin'de polisevine PKK'lı teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırı sonrası polis tarafından kapsamlı bir operasyon başlatıldı. Terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik yapılan çalışmada Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde Daire Başkanı olan Bedrettin Gündeş gözaltına alındı.

PKK terör örgütü tarafından geçtiğimiz günlerde Mersin'in Mezitli ilçesinde bulunan polisevine gerçekleştirilen saldırıyla bağlantılı kişilerin araştırılması devam ediyor. Sabah saatlerinde Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada 30 kişi gözaltına alındı. Polisin zanlıları yakalamaya yönelik çalışmaları devam ediyor.

T erör örgütü üyesi olmaktan 4 yıl hapis yatan Bedrettin Gündeş'in geçmişi ise oldukça tartışmalı. 1980'li yıllarda terör örgütü THKO'ya üye olmaktan 4 yıl 6 ay hapis yatan Gündeş, 29 Mart 2009'da yapılan yerel seçimlerde Akdeniz ilçesinde terör örgütünün siyasi uzantısı DTP’li Belediye Başkanı Mehmet Fazıl Türk’ün başkan yardımcılığı yaptı. Gündeş, terör bağlantısı şüphesiyle KHK (Kanun Hükmünde Kararname) ile kapatılan NAR-DER'in de başkanlığını yürüttü.

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OYNAT 00:20 PKK saldırısı sonrası Mersin Büyükşehir Belediyesi yöneticisi Bedrettin Gündeş operasyonla gözaltına alındı Mersin'in Mezitli ilçesinde polisevine gerçekleşen PKK saldırısı sonrası Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bedrettin Gündeş ve belediye personeli 18 kişi gözaltına alındı.

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