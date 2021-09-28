Polisin alkollü sürücü ile imtihanı: Alkolmetreyi pos cihazı zannetti ödeme yapmaya çalıştı

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Sinanbey mahallesi Yenişehir caddesi üzerinde alkollü sürücülere yönelik uygulama yaptı. Ekipler, uygulamada 16 F 5016 plakalı otomobili durdurdu. Yapılan alkol testinde Soner D.’nin alkolmetre değerinin son sınırı olan 4.25 promil alkollü olduğu tespit edildi.

İHA

Cezai işlem uygulanacağını duyan sürücü Soner D.(32), "Annem kalp krizi geçirdi. Onun için içtim. Komserim sen benim arkadaşım ol, sen beni eve götür. Çok ceza yazma be komserim. Babama ceza yazma komiserim vallahi beni gebertir." dedi.

İHA

Cezayı kredi kartıyla ödemek isteyen Soner D.’nin "Benim evime falan ceza gitmesin." diyerek alkolmetre cihazına kredi kartını temas ettirerek cezasını ödemek istemesi şaşırttı. Polis ekibi, ödeme alınmadığını bir çok kez hatırlattı.

REKLAM

Toplam 4 bin 38 TL cezai işlem uygulanan sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

OYNAT 00:58 Esenyurt'ta alkollü sürücü terör estirdi Esenyurt'ta otomobili ile kaza yapan alkollü sürücü, bekçi ve trafik polislerine zor anlar yaşattı. Bekçilere hakaret edip, dakikalarca tehdit savuran sürücü, çekim yapan gazetecilere de saldırdı. Memurlara kimlik kontrolü de yapmak isteyen kadın, uzun uğraşlar sonucu ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder