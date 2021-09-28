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BURSA

Polisin alkollü sürücü ile imtihanı: Alkolmetreyi pos cihazı zannetti ödeme yapmaya çalıştı

Bursa’da trafik ekiplerince durdurulan alkollü sürücü polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Alkolmetrenin son sınır olan 4.25 promili gösterdiği sürücünün cezasını ödemeye çalışma şekli ekiplere zor anlar yaşattı. Sürücü Soner D.’ye alkollü araç kullanmaktan bin 339 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 699 TL cezai işlem uygulandı.

Haber Merkezi İHA
Polisin alkollü sürücü ile imtihanı: Alkolmetreyi pos cihazı zannetti ödeme yapmaya çalıştı
Alkollü sürücünün alkolmetreyi pos cihazı zannedip ödeme yapmaya çalıştı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Sinanbey mahallesi Yenişehir caddesi üzerinde alkollü sürücülere yönelik uygulama yaptı. Ekipler, uygulamada 16 F 5016 plakalı otomobili durdurdu. Yapılan alkol testinde Soner D.’nin alkolmetre değerinin son sınırı olan 4.25 promil alkollü olduğu tespit edildi.

İHA

Cezai işlem uygulanacağını duyan sürücü Soner D.(32), "Annem kalp krizi geçirdi. Onun için içtim. Komserim sen benim arkadaşım ol, sen beni eve götür. Çok ceza yazma be komserim. Babama ceza yazma komiserim vallahi beni gebertir." dedi.

İHA

Cezayı kredi kartıyla ödemek isteyen Soner D.’nin "Benim evime falan ceza gitmesin." diyerek alkolmetre cihazına kredi kartını temas ettirerek cezasını ödemek istemesi şaşırttı. Polis ekibi, ödeme alınmadığını bir çok kez hatırlattı.

Toplam 4 bin 38 TL cezai işlem uygulanan sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Isparta'da polisin alkollü sürücüyle imtihanı: Sizin makineniz bozuk
OYNAT 00:59
Isparta'da polisin alkollü sürücüyle imtihanı: Sizin makineniz bozuk
Isparta'da polisin durdurduğu bir sürücü ayakta durmakta zorlanırken, uzun uğraşlara rağmen alkolmetreyi üfleyemedi. Polislere 'sizin makineniz bozuk' diyen sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.

Esenyurt'ta alkollü sürücü terör estirdi
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Esenyurt'ta alkollü sürücü terör estirdi
Esenyurt'ta otomobili ile kaza yapan alkollü sürücü, bekçi ve trafik polislerine zor anlar yaşattı. Bekçilere hakaret edip, dakikalarca tehdit savuran sürücü, çekim yapan gazetecilere de saldırdı. Memurlara kimlik kontrolü de yapmak isteyen kadın, uzun uğraşlar sonucu ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Alkollü sürücüden polise tehdit: Seni ya da çocuklarını bulup hesap soracağım
OYNAT 01:28
Alkollü sürücüden polise tehdit: Seni ya da çocuklarını bulup hesap soracağım
Antalya'da polisin 'dur' ihtarına uymayan Nazif Bedir (57), kovalamacayla yakalandı. 2.23 promil alkollü olduğu belirlenen Bedir, polisi, 'Gözlerimin içine iyi bak. Seni ya da çocuklarını bulup hesap soracağım' diye tehdit etti.

Yapılan kontrolde 2.23 promil alkollü olduğu belirlenen Bedir'e, 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak', 'sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek', 'maske ve sosyal mesafe kurallarına uymamak'tan 15 bin TL ceza uygulandı.

İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen Bedir'in otomobili de otoparka çekildi. Olay anı, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.



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