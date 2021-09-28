Polisin alkollü sürücü ile imtihanı: Alkolmetreyi pos cihazı zannetti ödeme yapmaya çalıştı
Bursa’da trafik ekiplerince durdurulan alkollü sürücü polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Alkolmetrenin son sınır olan 4.25 promili gösterdiği sürücünün cezasını ödemeye çalışma şekli ekiplere zor anlar yaşattı. Sürücü Soner D.’ye alkollü araç kullanmaktan bin 339 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 699 TL cezai işlem uygulandı.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Sinanbey mahallesi Yenişehir caddesi üzerinde alkollü sürücülere yönelik uygulama yaptı. Ekipler, uygulamada 16 F 5016 plakalı otomobili durdurdu. Yapılan alkol testinde Soner D.’nin alkolmetre değerinin son sınırı olan 4.25 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Cezai işlem uygulanacağını duyan sürücü Soner D.(32), "Annem kalp krizi geçirdi. Onun için içtim. Komserim sen benim arkadaşım ol, sen beni eve götür. Çok ceza yazma be komserim. Babama ceza yazma komiserim vallahi beni gebertir." dedi.
Cezayı kredi kartıyla ödemek isteyen Soner D.’nin "Benim evime falan ceza gitmesin." diyerek alkolmetre cihazına kredi kartını temas ettirerek cezasını ödemek istemesi şaşırttı. Polis ekibi, ödeme alınmadığını bir çok kez hatırlattı.
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Toplam 4 bin 38 TL cezai işlem uygulanan sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.