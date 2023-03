Ramazan’da deprem bölgesi hassasiyeti

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin üç ayrı bölgede hayırseverlerin de katkılarıyla kurduğu konteyner kentlerle birlikte Hatay’da Bursa mahalleleri artık oluşmaya başladı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Hatay’da Bursa ismini yaşatacak olan konteyner kentlerin kurulumuna katkı veren hayırseverlere teşekkür etti. Bursa Büyükşehir Belediyesi, üç ayrı bölgede 110 bin metrekare alana toplam 2 bin konteynerlik yaşam alanları oluşturuyor. Özellikle depremzedelerin çadırlardan konteyner kentlere bir an önce geçebilmesi için çalışmalara hız veren Büyükşehir Belediyesi, depremzedelerin günlük hayatlarını devam ettirebilmeleri amacıyla konteyner kentlerde sağlık ocağı, ibadethane, berber, çocuk oyun alanları, örgün eğitimi devam ettirebilecekleri çok amaçlı çadırlar, yemekhane ve çamaşırhane gibi sosyal yaşam alanları da oluşturacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, deprem bölgelerinde yaşanan acı manzara ve yaraların sarılması için yapılan çalışmaları anlattı. Türkiye’nin son 1 aydır büyük bir felaketle yüz yüze olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, “Acı gerçekten büyük bir acı. Felaket büyük bir, felaket. Hatay merkezde hayat yok şu an. Yeniden hayat kurmaya çalışıyoruz. Şimdi orada hayat normale döndürülmeye çalışılıyor. Gönlünüz müsterih olsun. Bursa’da her alanda çalışmaya gayret ederken, şimdi ekip arkadaşlarımız orada su, kanalizasyon, konteyner kentler kurulumu, çocuk parkları, sosyal yardımların dağıtılması, size komik gelecek ama en büyük ihtiyaç tuvalet orada. Şu an Hatay merkezde 120 bin tane yıkılmış bina var. Ve bizim arkadaşlarımız orada sırf hayatı normalleştirmek için, o insanların hayatına değer katmak için gecelerini gündüzlerine katıyorlar” dedi.