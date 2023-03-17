Ramazan’da deprem bölgesi hassasiyeti

Hatay’da Bursa mahalleleri kuruluyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin üç ayrı bölgede hayırseverlerin de katkılarıyla kurduğu konteyner kentlerle birlikte Hatay’da Bursa mahalleleri artık oluşmaya başladı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Hatay’da Bursa ismini yaşatacak olan konteyner kentlerin kurulumuna katkı veren hayırseverlere teşekkür etti. Bursa Büyükşehir Belediyesi, üç ayrı bölgede 110 bin metrekare alana toplam 2 bin konteynerlik yaşam alanları oluşturuyor. Özellikle depremzedelerin çadırlardan konteyner kentlere bir an önce geçebilmesi için çalışmalara hız veren Büyükşehir Belediyesi, depremzedelerin günlük hayatlarını devam ettirebilmeleri amacıyla konteyner kentlerde sağlık ocağı, ibadethane, berber, çocuk oyun alanları, örgün eğitimi devam ettirebilecekleri çok amaçlı çadırlar, yemekhane ve çamaşırhane gibi sosyal yaşam alanları da oluşturacak.

Anasayfa Haberler Afetin yükünü omuzlayan kadınlar unutulmadı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, deprem felaketiyle omuzlarındaki yük katlanarak artan, çadır ve konteyner kentlerde yeni bir düzen kurmaya çalışan kadınları, 8 Dünya Kadınlar Günü’nde de unutmadı. Çadır kentleri gezen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, afetin yükünü omuzlayan kadınları çadırlarında ziyaret ederek, çeşitli hediyelerle onlara moral verdi.

“Onlar rahatsa, biz rahatız”

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, deprem bölgelerinde yaşanan acı manzara ve yaraların sarılması için yapılan çalışmaları anlattı. Türkiye’nin son 1 aydır büyük bir felaketle yüz yüze olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, “Acı gerçekten büyük bir acı. Felaket büyük bir, felaket. Hatay merkezde hayat yok şu an. Yeniden hayat kurmaya çalışıyoruz. Şimdi orada hayat normale döndürülmeye çalışılıyor. Gönlünüz müsterih olsun. Bursa’da her alanda çalışmaya gayret ederken, şimdi ekip arkadaşlarımız orada su, kanalizasyon, konteyner kentler kurulumu, çocuk parkları, sosyal yardımların dağıtılması, size komik gelecek ama en büyük ihtiyaç tuvalet orada. Şu an Hatay merkezde 120 bin tane yıkılmış bina var. Ve bizim arkadaşlarımız orada sırf hayatı normalleştirmek için, o insanların hayatına değer katmak için gecelerini gündüzlerine katıyorlar” dedi.









Bursa, deprem bölgesinde gönüllere dokunuyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Antakya’nın Maşuklu Mahallesi’nde yaşayan doğuştan ‘Serebral Palsi’ hastası Cem Mehmetoğlu’nun ihtiyacına da duyarsız kalmadı. 26 yaşındaki gencin ailesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle iletişim kurarak yatabilen tekerlekli sandalye talebinde bulundu. Özel siparişle Bursa’dan getirilen sandalye, ekipler tarafından özel gereksinimli gencin ailesine teslim edildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi ekiplerine bir arkadaşı vasıtasıyla ulaştıklarını söyleyen amca Tahir Mehmetoğlu, “Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Arkadaşımız sağ olsun, başkanımıza ulaştı. Gereken yardım bizlere yapıldı. Ekipler giysi, gıda, mama gibi tüm ihtiyaçları getirdi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’tan ve belediyeden Allah razı olsun. Kendilerine çok teşekkür ederim” dedi.

Geçici Barınmaya hızlı çözüm

Depremin en yıkıcı etkilerinden birinin yaşandığı Hatay’daki görevlerinden biri de konteyner kentler kurulumu olan Bursa Büyükşehir Belediyesi, üç ayrı bölgeye kurulacak 2 bin konteynerden, 300’e yakınının montajını tamamladı.

Bursa’dan depremzede çocuklara oyun parkı

Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, depremzede çocukları da ilk günden beri ihmal etmiyor. Hataylı küçük depremzedeleri mutlu edebilmek için gördükleri her yerde oyuncak veren ekipler, bu kez de çadır ve konteyner kentlerde oyun parkı kurulumuna başladı. Enkaz yığınları arasında futbol oynayan, cephesi çatlaklarla dolu bina önlerindeki parklarda salıncak keyfi yapan çocuklar, asrın felaketi olarak nitelendirilen depremi unutamayacak olsa da kendi rutin hayatlarına dönmeye başladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi de enkaz yığınları arasında oyunlar oynayan çocukları daha da mutlu edebilmek adına çalışmalarını sürdürüyor.



