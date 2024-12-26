Resmi Gazete'de 'nükleer' kararı: En geç 6 ay içinde uygulanacak

Karara göre, tedarikçi firmaların sunduğu hizmetlere ilişkin tüm verilerin izlenebilir bir şekilde kayıt altına alınması zorunlu hale geliyor. Bu verilerin depolanmasını ve gerçek zamanlı takibini sağlayacak bir elektronik sistem kurulacak. Söz konusu sisteme, NDK ve bağımsız gözetim şirketlerinin gerçek zamanlı erişim hakkı bulunacak. Ayrıca, laboratuvar ortamında tahribatlı testlere ilişkin alınan görüntü kayıtlarının en az 3 ay boyunca muhafaza edilmesi zorunluluğu getirildi.