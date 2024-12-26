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Resmi Gazete'de 'nükleer' kararı: En geç 6 ay içinde uygulanacak

Resmi Gazete'de 'nükleer' kararı: En geç 6 ay içinde uygulanacak

09:2626/12/2024, Perşembe
AA
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Nükleer tesislerin denetiminin artırılmasına yönelik karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Nükleer tesislerin denetiminin artırılmasına yönelik karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Nükleer tesislerdeki faaliyetlerin daha şeffaf bir şekilde yürütülmesi ve izlenebilirliğin artmasına ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar, ilgili tedarikçiler ve kuruluşlar tarafından en geç 6 ay içinde uygulanacak.

Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK), nükleer tesislerde sürdürülen faaliyetlerin izlenebilirliğini artırmak, güvenlik standartlarını yükseltmek ve denetim süreçlerini daha şeffaf hale getirmek amacıyla yeni düzenlemeler içeren kurul kararı yayımladı.


Nükleer tesislerde yürütülen faaliyetlerin izlenebilirliğini artırmak amacıyla düzenlenen karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Veriler en az 3 ay depolanacak

Karara göre, tedarikçi firmaların sunduğu hizmetlere ilişkin tüm verilerin izlenebilir bir şekilde kayıt altına alınması zorunlu hale geliyor. Bu verilerin depolanmasını ve gerçek zamanlı takibini sağlayacak bir elektronik sistem kurulacak. Söz konusu sisteme, NDK ve bağımsız gözetim şirketlerinin gerçek zamanlı erişim hakkı bulunacak. Ayrıca, laboratuvar ortamında tahribatlı testlere ilişkin alınan görüntü kayıtlarının en az 3 ay boyunca muhafaza edilmesi zorunluluğu getirildi.


Konuya ilişkin Kurul kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Bu şartlara, kararın yayımlanmasından itibaren en geç 6 ay içinde ilgili tedarikçiler ve kuruluş tarafından uyum sağlanacak.

NDK, Türkiye'de nükleer enerji sektöründeki faaliyetleri düzenleyip denetlemekle görevli.

Nükleer tesisleri denetlemekle görevli

Nükleer Düzenleme Kurumu'nun (NDK) görevi, Türkiye'de nükleer enerji sektöründeki faaliyetler ile radyasyonla ilgili tesis ve faaliyetleri düzenleyip denetlemek. Kurum, 9 Temmuz 2018 tarihinde 702 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştu.




#Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK)
#Resmi Gazete
#Nükleer Tesis

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