Resmi Gazete'de 'nükleer' kararı: En geç 6 ay içinde uygulanacak

Nükleer tesislerdeki faaliyetlerin daha şeffaf bir şekilde yürütülmesi ve izlenebilirliğin artmasına ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar, ilgili tedarikçiler ve kuruluşlar tarafından en geç 6 ay içinde uygulanacak.
Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK), nükleer tesislerde sürdürülen faaliyetlerin izlenebilirliğini artırmak, güvenlik standartlarını yükseltmek ve denetim süreçlerini daha şeffaf hale getirmek amacıyla yeni düzenlemeler içeren kurul kararı yayımladı.
Veriler en az 3 ay depolanacak
Karara göre, tedarikçi firmaların sunduğu hizmetlere ilişkin tüm verilerin izlenebilir bir şekilde kayıt altına alınması zorunlu hale geliyor. Bu verilerin depolanmasını ve gerçek zamanlı takibini sağlayacak bir elektronik sistem kurulacak. Söz konusu sisteme, NDK ve bağımsız gözetim şirketlerinin gerçek zamanlı erişim hakkı bulunacak. Ayrıca, laboratuvar ortamında tahribatlı testlere ilişkin alınan görüntü kayıtlarının en az 3 ay boyunca muhafaza edilmesi zorunluluğu getirildi.
Nükleer tesisleri denetlemekle görevli
Nükleer Düzenleme Kurumu'nun (NDK) görevi, Türkiye'de nükleer enerji sektöründeki faaliyetler ile radyasyonla ilgili tesis ve faaliyetleri düzenleyip denetlemek. Kurum, 9 Temmuz 2018 tarihinde 702 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştu.