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Gündem Rizede ahırdan kaçan kurbanlık boğa önüne geleni kovaladı
RİZE

Rize haberleri: Ahırdan kaçan kurbanlık boğa önüne geleni kovaladı

Rize'de ahırdan kaçan kurbanlık boğa önüne geleni kovaladı

Rize'de kesim alanına götürüleceği sırada bulunduğu ahırda sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, vatandaşları kovaladı. Uyuşturucu iğne atılan boğa, uzun uğraşlar sonucu yakalanırken, vatandaşlar öfkeli boğadan ellerindeki sopalarla korunmaya çalıştı.

Haber Merkezi DHA
O anlar böyle fotoğraflandı.
O anlar böyle fotoğraflandı.

Rize'nin Kendirli beldesinde, kesileceği sırada ahırda sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa ortalığı birbirine kattı. Yola inen boğa kendisini yakalamaya çalışanları bir süre kovaladı.

DHA
Kesim alanına götürüleceği sırada bulunduğu ahırda sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, vatandaşları kovaladı.

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Sahipleri sopayla yere vurarak boğayı yakalamaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Çevrede bulunanlar da koşarak ellerindeki sopalarla kendilerini korumaya çalıştı.

DHA
Kesim alanına götürüleceği sırada bulunduğu ahırda sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, vatandaşları kovaladı.

Vatandaşların kovaladığı boğa yakalanamayınca, veteriner ekibine haber verildi. Ekipler ve vatandaşlar bir süre kaçan boğayı kovaladı. Çay bahçesine giren boğaya uyuşturucu iğne atıldı. Sakinleşen boğa, yakalanarak çıkarıldığı yol kenarında kesildi.

DHA
Çay bahçesine giren boğaya uyuşturucu iğne atıldı. Sakinleşen boğa, yakalanarak çıkarıldığı yol kenarında kesildi.

Öte yandan Rize İl Özel İdaresi Veteriner İşleri ekipleri, bayramda da mesailerini sürdürdü. İhbar üzerine köy ve mahalleri gelen ekipler, vatandaşların kaçan ve kontrol edilmesinde güçlük çıkartan kurbanlıklarını iğne ile sakinleştirdi.

Ahırdan kaçan kurbanlık boğa vatandaşları kovaladı
FOTOĞRAF 8
Title
Kendirli beldesinde, kesileceği sırada ahırda sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa ortalığı birbirine kattı. Yola inen boğa kendisini yakalamaya çalışanları bir süre kovaladı.
Title
Sahipleri sopayla yere vurarak boğayı yakalamaya çalıştı ancak başarılı olamadı.
Title
Çevrede bulunanlar da koşarak ellerindeki sopalarla kendilerini korumaya çalıştı.
Title
Vatandaşların kovaladığı boğa yakalanamayınca, veteriner ekibine haber verildi. Ekipler ve vatandaşlar bir süre kaçan boğayı kovaladı.
Title
Çay bahçesine giren boğaya uyuşturucu iğne atıldı. Sakinleşen boğa, yakalanarak çıkarıldığı yol kenarında kesildi.
Title
Öte yandan Rize İl Özel İdaresi Veteriner İşleri ekipleri, bayramda da mesailerini sürdürdü.
Title
İhbar üzerine köy ve mahalleri gelen ekipler, vatandaşların kaçan ve kontrol edilmesinde güçlük çıkartan kurbanlıklarını iğne ile sakinleştirdi.
Title
Ahırdan kaçan kurbanlık boğa vatandaşları kovaladı
Rize'de kesim alanına götürüleceği sırada bulunduğu ahırda sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, vatandaşları kovaladı. Uyuşturucu iğne atılan boğa, uzun uğraşlar sonucu yakalanırken, vatandaşlar öfkeli boğadan ellerindeki sopalarla korunmaya çalıştı.


Bursa'da kaçan kurbanlık iğneyle vurulduktan sonra yakalandı
OYNAT 00:00
Bursa'da kaçan kurbanlık iğneyle vurulduktan sonra yakalandı
Bursa'da sahinin elinden kaçan boğa uyuşturucu iğne vurulduktan sonra yakalandı. Yıldırım ilçesinde sahibinin kurban bayramı için aldığı boğa bir boşluğunu bularak kaçtı. Sahibi uzun süre uğraşmasına rağmen kaçan boğayı yakalayamadı. Boğa önde vatandaşlar arkada kovalamaca yaşandı. Kaçan boğa uzun uğraşlara rağmen yakalanamayınca Yıldırım Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine bilgi verildi. İhbar üzerine kaçan boğanın peşine düşen ekipler, iğne ile boğayı uyuşturdu. Uyuşturucu iğnenin etkisini göstermesi beklenirken kızgın boğa sokaklarda bir başına dolaşmaya devam etti. Yaklaşık 1 saatin ardından boğa sakinleşerek bayıldı. Bayılan boğa daha sonra yakalanarak sahiplerine teslim edildi.


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