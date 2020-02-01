Rus çete çökertildi

Şüphelilerin Azerbaycanlı çete elebaşı Loto Quli lakaplı Nadir Salifev ve adamlarını öldürmek için İstanbul’a geldikleri öğrenildi.

Nadir Salifev

HEDEF AZERİ MAFYA LİDERİ

Organize polisi 2018 yılında Azerbaycan’ın tanınan suç örgütü liderlerinden Nadir Selifov’u 2018’de gözaltına almıştı. Operasyondan sonra Organize Şube polisleri Rus ve Ukraynalı çetelerin Nadir Selifov’u infaz etmek için İstanbul’a gelebileceklerini ihtimali üzerine teyakkuzdaki bekleyişini sürdürdü. Rus mafyasının Loto Quli lakaplı Salifev ve adamlarını öldürmek için İstanbul’a geldiği bilgisini alan polis operasyon düzenledi. Çetenin Ukraynalı elebaşının Andry Malyi olduğu öğrenildi.