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Rus çete çökertildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Rus mafyasına şok bir operasyon gerçekleştirdi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda biri Rus, 3’ü Ukrayna, 4’ü Gürcistan, 8’i Azerbaycan uyruklu 16 şüpheli yakalandı.

Şahin Şen Yeni Şafak
Operasyon sonucu çete çökertildi.
Operasyon sonucu çete çökertildi.

Şüphelilerin Azerbaycanlı çete elebaşı Loto Quli lakaplı Nadir Salifev ve adamlarını öldürmek için İstanbul’a geldikleri öğrenildi.

Nadir Salifev

HEDEF AZERİ MAFYA LİDERİ

Organize polisi 2018 yılında Azerbaycan’ın tanınan suç örgütü liderlerinden Nadir Selifov’u 2018’de gözaltına almıştı. Operasyondan sonra Organize Şube polisleri Rus ve Ukraynalı çetelerin Nadir Selifov’u infaz etmek için İstanbul’a gelebileceklerini ihtimali üzerine teyakkuzdaki bekleyişini sürdürdü. Rus mafyasının Loto Quli lakaplı Salifev ve adamlarını öldürmek için İstanbul’a geldiği bilgisini alan polis operasyon düzenledi. Çetenin Ukraynalı elebaşının Andry Malyi olduğu öğrenildi.

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