Saadet için nöbet değişimi

CHP kulislerine göre, Saadet Partisi’ne destek için gönderilen Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap’ın yerine seçim sürecinde aday tespiti yapan Parti Meclisi (PM) toplantısını basan Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır Saadet Partisi’ne gönderilecek. Mersin Milletvekili ve Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile arası açık olan ve Mersin ilçelerinden gösterilen adaylardan kaynaklı PM toplantısına basan Çakır’ın bu hareketine Özel’in herhangi bir yaptırımda bulunmadığı dikkat çekiliyor. İddialara göre Çakır’dan Ali Fazıl Kasap’ın yerine Saadet Grubu’na gitmesi istenecek. Çakır’ın bu yöndeki bir isteğe tepkisi şimdiden merak ediliyor. Çakır parti içerisinde Genel Başkan Özgür Özel’in affetmediği tek kişi olarak lanse ediliyor.