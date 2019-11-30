Gündem Sabiha Gökçen Havalimanında dur ihtarına uymayan karsan taksi sürücüsü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
İSTANBUL

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 'dur' ihtarına uymayan karsan taksi sürücüsü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü, kovalamacanın ardından yakalandı. Zanlı, sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Haber Merkezi AA
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hareketli anlar yaşandı.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hareketli anlar yaşandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Trafik Denetleme Şubesi ekiplerinin sabah saatlerinde, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda korsan taksilere yönelik uygulaması sırasında, Yunus T'nin kullandığı araca "dur" ihtarında bulunulduğu belirtildi.

Uyarı ateşi açıldı

Sürücünün uyarıyı dikkate almayarak aracı polis ekiplerinin üzerine sürdükten sonra kaçmaya başladığı anlatılan açıklamada, takibe alınan aracın ters yöne girmesi üzerine uyarı ateşi açıldığı kaydedildi.

Açıklamada, önce havaya ardından lastiklere yapılan uyarı atışlarına rağmen kaçmaya devam eden aracın Tuzla Tepeören mevkisinde durdurulduğu ifade edildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hareketli anlar: Korsan taksi 'Dur' ihtarına uymadı
GÜNDEM
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hareketli anlar: Korsan taksi 'Dur' ihtarına uymadı

Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Gözaltına alınan sürücü Yunus T, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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