Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na silahlı saldırı sırasında restoran kapısı önünde yaşananlar kamerada

\"LÜTFEN BENİ KURTARIN\"<br><br>Mahmutyazıcıoğlu'nun ölmeden önceki sözlerini de anlatan Bircan Bali, \"Ece'yle inanılmaz bir ilişkisi vardı. Önce şoföre sıkmışlar sonra Şafak abiye. Hastane olay yerine çok yakın. Saatlerdir Ece'den haber alamıyoruz. Gece hastaneye gitmiş. Hastanın öldüğünü duyduğu an onu göndermişler. O saatten itibaren Ece'ye kimse ulaşamıyor\" diye Bali, \"Şafak abinin son sözü 'Lütfen beni kurtarın' olmuş\" dedi.