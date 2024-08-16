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Şampiyonlar tıbbı seçti

Aybike Eroğlu
04:00 - 16/08/2024 Cuma
Güncelleme: 01:08 - 16/08/2024 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (2024-YKS) birinci olan Zeynep Naz Çöne ve Mustafa Özateş ile ilk 100'e giren 23 öğrenci, İstanbul Medipol Üniversitesi'nde okuyacak. YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından sınavlarda birinci olan ve ilk 100'e giren öğrencilerin okuyacakları üniversite ile bölümleri de belli oldu. TÜBİTAK ek puanıyla Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sayısal alanında Türkiye birincileri olan Çöne ve Özateş, İstanbul Medipol Üniversitesi'nin İngilizce tıp eğitimi veren Uluslararası Tıp Fakültesini (UTF) kazandı. AYT sayısal alanında Türkiye 3'üncüsü Baki Yiğit Tomruk, 5'incisi Ayşe Tuğçe Tepe, 8'incisi Talha Özer, 9'uncusu Ali Eren Al, 15'incisi Enes Kiraz, 28'incisi Salih Köser, 30'uncusu Zeynep Sude Düz ve 31'incisi Talha Topçu da UTF'ye yerleşti. Sözel puan türünde Türkiye 6'ıncısı olan Furkan Pamukcu İletişim Fakültesini, YKS'yi ilk 100'de tamamlayan 14 öğrenci de Tıp Fakültesini kazandı. İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Ceran, "Bu sene ilk 100'de 24 sayısal öğrencimiz var. İlk 10'da 6 öğrenci Medipol'de. Ayrıca, İletişim Fakültesini kazanan Türkiye 6'ıncısı öğrencimiz var. Onların hepsiyle gurur duyuyoruz." dedi.



#Aktüel
#YKS
#TÜBİTAK
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