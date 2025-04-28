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Samsun'da 3 kişinin hayatını kaybettiği heyelan faciasına bir kişi gözaltına alındı

Samsun'da 3 kişinin hayatını kaybettiği heyelan faciasına bir kişi gözaltına alındı

10:0228/04/2025, Pazartesi
G: 28/04/2025, Pazartesi
IHA
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Dağdan kopan toprak ve kaya parçaları akaryakıt istasyonunun oto yıkama kısmına düşmüş, 3 kişi hayatını kaybetmişti.
Dağdan kopan toprak ve kaya parçaları akaryakıt istasyonunun oto yıkama kısmına düşmüş, 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Samsun'da baba ve 2 kızının hayatını kaybettiği, annenin ise yaralı olarak kurtarıldığı heyelan faciasında iş yeri sahibi gözaltına alındı.

Samsun'daki, olay, saat 23.20'de Canik ilçesi Toptepe Mahallesi'nde Lovelet AVM yanındaki Opet akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Dağdan kopan toprak ve kaya parçaları akaryakıt istasyonunun oto yıkama kısmına düştü. Burada aracını yıkayan 4 kişilik Kaya ailesi göçük altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda arama-kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucu anne Çiğdem Kaya yaralı olarak göçükten kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. İş makinelerinin desteğiyle yapılan çalışmalarda kayalar kaldırıldığında; önce araca, sonra da baba Adem Kaya (36) ile çocukları Açelya (5) ve Alya Kaya'nın (7) cansız bedenlerine ulaşıldı. Olayın ardından akaryakıt istasyonu müdürü K.Y. (62) "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan gözaltına alındı.

Lovelet AVM 8 Haziran 2012 tarihinde açılmış, 4 Temmuz 2012'de de bölgede sel felaketi yaşanmıştı.


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Samsun'da 3 kişinin hayatını kaybettiği heyelan faciasına bir kişi gözaltına alındı
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