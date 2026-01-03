Samsun’da evde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir evde çıkan yangında 2 kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Göl Yeni Mahalle'de Mustafa Kaya'ya ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Samsun Büyükşehir Belediyesi Vezirköprü İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Evde yapılan incelemede yatalak Zeynep Kaya ve gelini Tuğba Kaya'nın hayatını kaybettiği tespit edildi.
Olay yerindeki incelemenin ardından Zeynep ve Tuğba Kaya'nın cenazeleri, otopsi için Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.