Ordu’da apartmanın zemin katında yangın

Çınarlık Mahallesi Fatalis Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın zemin katındaki Mevlüt Koyun’a ait dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evi sararken, yükselen dumanları fark eden bina sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi’ne durumu bildirdi.