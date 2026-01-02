Yeni Şafak
Ordu’da apartmanın zemin katında yangın

23:012/01/2026, Cuma
IHA
Ordu’nun Ünye ilçesinde bir apartmanın zemin katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çınarlık Mahallesi Fatalis Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın zemin katındaki Mevlüt Koyun’a ait dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evi sararken, yükselen dumanları fark eden bina sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi’ne durumu bildirdi.

 İhbar üzerine olay yerine Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler bir yandan alevlere müdahale ederken, yangın nedeniyle apartmanın üst katında kalan ve panik yaşayan bir kadın itfaiye aracının merdiveniyle aşağı indirildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu yangın söndürülürken, dairede maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.


#Ordu
#Apartman
#Yangın
