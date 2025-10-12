Yeni Şafak
Samsun’da narkotik operasyonu: 5 bin 516 sentetik ecza ele geçirildi

12:1712/10/2025, Pazar
G: 12/10/2025, Pazar
IHA
Ele geçirilen uyuşturucular.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ekiplerce U.A. (43) isimli şahsın ikametinde yapılan aramada 5 bin 516 adet sentetik ecza, 560 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca ve 113 tabanca fişeği ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alınarak hakkında "uyuşturucu madde ticareti" suçundan adli işlem başlatıldı.

#Samsun
#narkotik
#Asayiş
