Hem ambulansa yol vermedi hem de şoföre saldırdı: Motosikletli maganda tutuklandı

'DUYUNCA MUTLU OLDUM'<br><br>İlker Seven, eşinin evlenmeden önce Müslüman olmayı istediğini kendisine söylediğini belirterek, \"Benim de tabii hoşuma gitti, zaten aklımda da vardı. O konuyu açınca, işlemleri yaptık. Müftülük ve nikah dairesindeki görevlilere yardımcı oldukları için teşekkür ediyoruz\" dedi.<br><br>Çifti evinde misafir eden Bölücek köyü muhtarı İsmail Yavuz da Alman geline Kur'an-ı Kerim hediye etti.