Hem ambulansa yol vermedi hem de şoföre saldırdı: Motosikletli maganda tutuklandı

Paşabağı Mahallesi'nde, 25 Temmuz günü Abdurahman Yandırıcı, yeni doğan bebeğin bulunduğu 63ACF 764 plakalı ambulansla Mehmet Akif İnan Hastanesi'ne seyir halindeyken, önünde seyreden motosikletten korna çalıp yol istedi. Ancak sürücüsü yol vermeyince ambulans manevra yapıp motosikleti geçti. Bu sırada motosiklet sürücüsü, kendisini trafikte tehlikeye düşürdüğü iddiasıyla ambulansı takip edip önünü kesti. Çıkan tartışmada, ambulans şoförü Abdurrahman Yandırıcı, burnuna aldığı yumruk darbesiyle yaralandı. Kanlar içerisinde kalan Yandırıcı, o halde, ambulanstaki bebeği hastaneye ulaştırdı. Burada yapılan müdahalede burnunda 3 kırık olduğu belirlenen Abdurahman Yandırıcı, darp raporu alıp şikayetçi oldu. Polis, motosiklet sürücüsü İbrahim Kenanoğlu'nu gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İbrahim Kenanoğlu, 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Almanya'da arkadaş vesilesiyle tanıştığı İlker Seven (46) ile hayatını birleştirmek için Türkiye'ye gelen Panic (32), evlenmeden önce Müslüman olmaya karar verdi.
ADI DİLA OLDU<br><br>Alaplı Müftülüğüne başvuran Panic için ihtida töreni düzenlendi. İlçe Müftü Vekili Mehmet Şen'den İslam diniyle ilgili bilgi alan Panic, kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu. \"Dila\" ismini alan Panic, daha sonra Kuran-ı Kerim tilavetini dinledi, duaya katıldı.
Şen, daha sonra Panic'e ihtida belgesini verdi, Kur'an-ı Kerim, İslam ilmihali ve dini kitaplardan hediye etti.<br><br><br>Çift, daha sonra Alaplı Belediyesi Nikah Dairesine başvurarak evlendi.
'DUYUNCA MUTLU OLDUM'<br><br>İlker Seven, eşinin evlenmeden önce Müslüman olmayı istediğini kendisine söylediğini belirterek, \"Benim de tabii hoşuma gitti, zaten aklımda da vardı. O konuyu açınca, işlemleri yaptık. Müftülük ve nikah dairesindeki görevlilere yardımcı oldukları için teşekkür ediyoruz\" dedi.<br><br>Çifti evinde misafir eden Bölücek köyü muhtarı İsmail Yavuz da Alman geline Kur'an-ı Kerim hediye etti.
Zonguldak'a gelin gelen 'Katherina' İslam'ı seçti: Dila ismini aldı
Türkiye'ye gelin gelen Alman Katherina Panic, Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Müslüman olarak "Dila" ismini aldı.
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Olay dün akşam saatlerinde Siyavuşpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki Atakan Ateş, çocukluk arkadaşı olduğu söylenilen C.J.P. 'nin (17) evine misafir olarak gitti. Evde televizyon seyreden Atakan Ateş'in arkasından yaklaşan C.J.P., bilinmeyen bir nedenle Atakan'ı boğazından bıçakladı. Kanlar içinde kalan ve büyük korku yaşayan yaralı, yardım istemek için dışarı çıktı.
4. KATTAN AŞAĞI ATLADI <br>Arkadaşını boğazından bıçaklayan 17 yaşındaki C.J.P. binanın 4. katından aşağı atladı. Hafif şekilde yaralandığı belirtilen, C.J.P. kaçtı. Polis olayın yaşandığı binanın iki sokak ilerisinde C.J.P.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayda kullanılan bıçak da evde bulundu.
KANLAR İÇİNDE YARDIM İSTEDİ <br>Boğazından bıçaklanan ve kanlar içinde kalan Atakan Ateş, binadan çıkarak çevredekilerden yardım istedi. Bir süre sokak üzerinde kanlar içinde dolaşan gencin yardımına o sırada tezgahta çalışan kasap Saliha Arslan koştu. Hızla iş yerinden çıkan ve sağlık meslek lisesi mezunu olan Arslan, iş önlüğünü çıkararak Atakan'ın boğazına tampon yaptı. Çevredekilerden de giysilerini çıkarmasını kendisine havlu, bez ne varsa bulup getirmelerini isteyen kadın Atakan Ateş'in kanamasını durdurmaya çalıştı.
Saliha Arslan yaklaşık 15 dakika müdahale ederek, kanamayı durdurmaya çalıştı. Bu sırada sürekli yaralıyı konuşturarak bilincinin açık kalmasını sağladı. Kan kaybeden Atakan Ateş, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. <br>
'ÖLMEK İSTEMİYORUM ABLA BENİ KURTAR' <br>Kanlar içinde yardım isteyen yaralıya ilk müdahalesini anlatan kasap Saliha Arslan, \"'Ölmek istemiyorum kurtarın' diye dükkana yöneldi. Bir anda dükkandan fırladım üzerimde önlüğüm vardı. Onunla tampon yaptım. Yere yatırdım ve kanamayı durdurmak için basınç uyguladım.
Panik halindeydi. Sakinleştirmem gerekiyordu. 'Ölmek istemiyorum abla beni kurtar' diyordu. Adını söyledi arkadaşına geldiğini televizyon izlerken bir anda arkadaşının bıçak dayadığını ve can havliyle kendini dışarı attığını anlattı.<br>
Kanamayı durdurmak için etraftakilerden havlu, bez istedim. Sürekli onu konuşturdum. Sağlık meslek lisesi mezunuyum. Çalıştığım kurumlarda da ilk yardım eğitimleri aldım. 2 senede bir de bu eğitimlerimi tazeliyorum. Yaşamak istiyordu. İnsanlık görevimi yaptım. \" diye konuştu.<br>
Yaralanan Atakan Ateş'in hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, C.J.P. emniyetteki işlemlerinin ardından \"Kasten Öldürmeye Teşebbüs\" suçundan adli makamlara sevk edildi.<br>
Bahçelievler'de dehşet: Arkadaşının boğazından bıçakladığı Atakan'a ilk yardımı kasap yaptı
Bahçelievler'de evde televizyon izlerken arkadaşı tarafından boğazından bıçaklanan Atakan Ateş, kanlar içinde sokağa çıkıp yardım istedi. Yaralıya ilk müdahaleyi sağlık lisesi mezunu kasap kadın yaptı. Dükkan önünde yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan \"Kınalı kuzum\" diye tabir ettiği Cem Muhammet'in önceki gece ve dün sabah iştahlı bir şekilde yemek yediğini anlatarak, \"Kuzumuz bizimle güvenli bir gece geçirdi.
Hemşire ve doktorlar evladı gibi yaklaşıyor. İlk defa huzurlu bir gece geçirdi. Gözlerinde bir korku yoktu.
İnşallah bundan sonraki hayatı da hep güven içerisinde olur. Yemek listesini diyetisyenler hazırlıyor. Kontrollü yemesi gerekiyor. Kan tablosunda bazı sıkıntılar vardı onları düzelttik.\" dedi.
Özkan, \"Kalp hızında sıkıntıları var. Onu takip ediyoruz. Sürekli hemşire ve doktorlarıyla konuşması, iletişim kurması çok güzel.
Tedavisi birkaç hafta daha sürdükten sonra taburcu edeceğiz. Medikal olarak toparlayacak ama kalbindeki yaraları sarmak çok da kolay olmayacak.
O anlamda destek olmak çok önemli. Sosyal hizmetlerin çok titiz bir şekilde takip edeceğine ve çocuğumuza güzel bakacağına eminim. Bütün toplumun sevgi
Antalya Adliyesi'nde avukatı ile birlikte açıklama yapan anne Yasemin A. \"Oğluma annem bakıyordu. Annem ölünce Cem Muhammet'i Antalya'ya dönecektim. Kardeşim bana saldırdı.
Oğlu olmadığı için benim çocuğumu kaçırıp sakladı. Hep bir oğlu olmasını istiyordu. Cem Muhammet, annesi olarak bana verilmesi gerekir. Bunun için hukuki savaş vereceğim\" dedi.
Avukat Dilek Sezgin ise \"Anne savcılığa karakolları hep yazılı olarak başvurdu. Hiçbir cevap alamadı. İhmali olan kamu görevlilerinde de şikayetçi olacağız\" dedi.<br><br>
Anne ve avukata daha sonra Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören oğlunu görmeye gitti. Cem Muhammed A.'yı çöp evde aç susuz bırakan ve tutuklanan teyze Kamuran İpek A. ise mahkemedeki savunmasında, \"Evdekilerin hepsi çöp değil. Valizim yoktu, kıyafet ve eşyalarımı çöp poşetlerine doldurdum. Görüntülerde çöp olduğu iddia edilenlerin büyük kısmı kıyafet, çok az kısmı çöp\" dedi.<br><br>
2 kardeşin hayat hikayesine de ulaşıldı. Bursa'da görev yapan polis babaları İsmail A, burada tanışıp evlendiği Asuman A. ile evlendi. İsmail A. emekli olduktan sonra aile, bir süre İstanbul Şile'deki İmrenli Köyü'nde yaşadı, daha sonra Şile merkeze yerleşti.<br><br>20 yıl önce İsmail A. hayatını kaybetti. Kamuran Pınar A. Bursa'da, Yasemin A. ise psikolojik rahatsızlık nedeniyle bir süre tedavi gördüğü akıl hastanesinde tanıştığı bir kişiyle evlendi.<br><br><br><br>
İki kardeşin yeğeni S.K., \"İki kardeşin de akıl sağlıkları yerinde değil. Yasemin A. tedavi gördüğü akıl hastanesinde tanıştığı bir kişiyle evlenip hamile kaldı. Evliliği çok kısa sürdü. Çocuğu dünyaya getirdi ama, babasına doğumda öldüğünü söyleyerek gizledi. Babasının, Cem Muhammet'in hayata olduğundan haberi olmadı.<br><br>
Kamuran Pınar A. Cem Muhammet'i alıp ablasına vermedi. Hatta kendi kızı Zeynep A.'yı da yıllarca eski eşine göstermedi. Kamuran Pınar A., yalan beyanlarla eski eşi hakkında uzaklaştırma kararları aldırarak, kızından ve kendisinden uzak tutuyordu\" dedi.<br><br>
İmrenli Köyü Muhtarı Mustafa Kandemir ise \"İsmail A. yıllarca Bursa'da polislik yaptıktan sonra emekli olup köye gelerek iki katlı ev yaptırıp kısa süre kaldıktan sonra Şile'de de ev alıp oturmaya başlamıştı.
Yasemin. A., in psikolojik rahatsızlığı nedeniyle akıl hastanesinde tedavi görmüştü. İki kardeşi en son annelerinin cenazesinde gördüm. Çocuk için birbirleriyle sürekli tartışıyorlardı\" dedi. Köylülerden Fikri Küçükyeter'de, 2 kardeşin, annel
Çöp evde bulunan Muhammet'in sözleri yürekleri sızlattı: İlk kez iyi insanlar gördüm
Çöp evde bulunan Cem Muhammet A.'nın sözleri yürek sızlattı. Bursa'da 1 yıl esir hayatı yaşadığı teyzesinin çöp evinden kurtarılan ve tedavisi Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde devam eden 9 yaşındaki Muhammet'in sabah uyandığında, "İlk kez iyi insanlar gördüğüm" dediği ortaya çıktı.