Sarıyer'de denize düşen iki kişi kayboldu: Arama çalışmaları sürüyor

Görgü tanıklarından Orhan Uslu, "Onlar balık tutuyordu burada. Biri yanaştı buraya, hatta 'Biraz dikkatli ol dalga var' dedik. Biri kenara gitti diğeri de onu kurtarmak için atladı. Ondan sonra dalgayla beraber birden yok oldular. Sahil Güvenliği aradık ama olan oldu. Burada tanışmıştım" dedi.