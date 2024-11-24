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Sarıyer'de denize düşen iki kişi kayboldu: Arama çalışmaları sürüyor

Sarıyer'de denize düşen iki kişi kayboldu: Arama çalışmaları sürüyor

13:4724/11/2024, Pazar
DHA
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Sahil Güvenlik ekipleri ve deniz polisinin kayıpları arama çalışmaları sürüyor.
Sahil Güvenlik ekipleri ve deniz polisinin kayıpları arama çalışmaları sürüyor.

Sarıyer Aşiyan Sahili'nde iddiaya göre gece saatlerinde balık tutan bir kişi denize düştü. Arkadaşının denize düştüğünü fark eden diğer kişi de denize atladı. Denizde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Olay gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, sahilde balık tutan bir kişi denize düştü.

Arkadaşının denize düştüğünü gören diğer kişi de denize atladı.

İki kişi kısa süre içinde denizde gözden kayboldu. Sahil Güvenlik ekipleriyle deniz polisinin kayıpları arama çalışmaları sürüyor.

Dalgıçlar denizde kaybolan iki kişiden bir iz bulmak için dalış yapıyor.

'Dikkatli ol dalga var dedik'

Görgü tanıklarından Orhan Uslu, "Onlar balık tutuyordu burada. Biri yanaştı buraya, hatta 'Biraz dikkatli ol dalga var' dedik. Biri kenara gitti diğeri de onu kurtarmak için atladı. Ondan sonra dalgayla beraber birden yok oldular. Sahil Güvenliği aradık ama olan oldu. Burada tanışmıştım" dedi.




#Sarıyer
#deniz
#fırtına

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