Şehit polisin babasının evi alevlere teslim oldu

Yangın, Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi A154 Sokak’ta bulunan 3 katlı bir binanın giriş katında, henüz bilinmeyen bir sebeple meydana geldi. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişiğindeki 4 katlı binaya da sıçradı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri her iki binayı saran yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle iki binada da hasar meydana geldi.