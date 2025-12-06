Avustralya’da orman yangınları: 16 ev küle döndü

Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletinde çıkan iki orman yangını hızla yayılarak 16 evi küle çevirdi.
Avustralya’da aşırı sıcakların etkili olduğu Yeni Güney Galler eyaletindeki Bulahdelah ve Koolewong yerleşimlerinde orman yangınlarıyla mücadele ediliyor. Koolewong’da hızla ilerleyen yangında alevler evlere sıçradı, 12 ev kullanılamaz hale geldi. Bulahdelah’ta perşembe günü başlayan yangında 2 bin 800 hektardan fazla alan kül oldu, 4 ev kullanılamaz hale geldi.
Eyalet genelindeki yangınlarda bin 100 personel görev yapıyor.