Avustralya’da orman yangınları: 16 ev küle döndü

Avustralya’da aşırı sıcakların etkili olduğu Yeni Güney Galler eyaletindeki Bulahdelah ve Koolewong yerleşimlerinde orman yangınlarıyla mücadele ediliyor. Koolewong’da hızla ilerleyen yangında alevler evlere sıçradı, 12 ev kullanılamaz hale geldi. Bulahdelah’ta perşembe günü başlayan yangında 2 bin 800 hektardan fazla alan kül oldu, 4 ev kullanılamaz hale geldi.