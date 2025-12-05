Ermenistan'da Paşinyan-Kilise çatışması patladı: 'Mahrem video' skandalı sonrası başpiskopos gözaltında

Yeni Şafak
14:385/12/2025, Cuma
Ermenistan’da siyasi gerilim tırmanırken, Ulusal Güvenlik Servisi (SNB), hükümeti açıkça eleştiren mahrem video skandalının merkezindeki isim Başpiskopos Arşak Haçatryan’ı gözaltına aldı.

Ermenistan hükümeti ile Ermeni Apostolik Kilisesi arasında mayıs sonunda başlayan tansiyon, her geçen gün daha da yükseliyor.


Mahrem video skandalının merkezindeki Başpiskopos Khachatryan, hem hakkındaki suçlamalar hem de rahiplerin yayımladığı bildiriye cevap vermek için geçen gün basın toplantısı düzenledi.


Ermenistan Kilisesi Başpiskoposu
Arşak Haçatryan
, gözaltına alınmadan bir gün önce düzenlediği basın toplantısında görevinden ayrılmayı düşünmediğini söylemiş ve kendisine yönelik baskıları hükümet politikalarına muhalefetiyle açıklamıştı.


Paşinyan yönetimini eleştirmişti

Haçatryan, basın açıklamasında mevcut iktidarın
“kendi çıkarlarına hizmet edecek, yönetilebilir din adamları”
istediğini belirterek, dini temsilcilerin hükümet politikalarına karşı çıkmasının istenmediğini söyledi.

Başpiskopos ayrıca SNB yetkilileriyle birkaç kez görüştüğünü ancak çağrılmadığını, yalnızca “görüşmeye davet edildiğini” söylemişti.


Ermenistan Kilisesi Başpiskoposu Arshak Khachatryan, düzenlediği basın toplantısından bir gün sonra, Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi tarafından gözaltına alındı.




