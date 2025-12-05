Ermenistan'da Paşinyan-Kilise çatışması patladı: 'Mahrem video' skandalı sonrası başpiskopos gözaltında

Ermenistan’da siyasi gerilim tırmanırken, Ulusal Güvenlik Servisi (SNB), hükümeti açıkça eleştiren mahrem video skandalının merkezindeki isim Başpiskopos Arşak Haçatryan’ı gözaltına aldı.
Ermenistan hükümeti ile Ermeni Apostolik Kilisesi arasında mayıs sonunda başlayan tansiyon, her geçen gün daha da yükseliyor.
Mahrem video skandalının merkezindeki Başpiskopos Khachatryan, hem hakkındaki suçlamalar hem de rahiplerin yayımladığı bildiriye cevap vermek için geçen gün basın toplantısı düzenledi.
Paşinyan yönetimini eleştirmişti
Başpiskopos ayrıca SNB yetkilileriyle birkaç kez görüştüğünü ancak çağrılmadığını, yalnızca “görüşmeye davet edildiğini” söylemişti.
Ermenistan Kilisesi Başpiskoposu Arshak Khachatryan, düzenlediği basın toplantısından bir gün sonra, Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi tarafından gözaltına alındı.