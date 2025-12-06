Yeni Şafak
Hatay'da çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü

Hatay'da çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü

20:406/12/2025, Cumartesi
DHA
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor

İskenderun'da henüz bilinmeyen bir sebeple çalılık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Numune Mahallesi’ndeki çalılık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına, tazyikli suyla müdahale etti. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonrası bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.




