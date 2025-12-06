Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Osmaniye
Osmaniye'de mutfak tüplerinin depolandığı ev alevler içerisinde kaldı

Osmaniye'de mutfak tüplerinin depolandığı ev alevler içerisinde kaldı

00:276/12/2025, samedi
IHA
Sonraki haber
Yangın 3 saatin sonunda kontrol altına alındı
Yangın 3 saatin sonunda kontrol altına alındı

Osmaniye'de henüz belirlenemeyen bir nedenle tüplerin bulunduğu ev alevler içerisinde kaldı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangın 3 saatin sonunda kontrol altına alınarak söndürüldü.

Osmaniye’de mutfak tüplerinin bulunduğu bir evde çıkan yangın, çevrede büyük paniğe neden oldu. Evde kimsenin olmaması, muhtemel bir faciayı önledi.


Yangın, merkeze bağlı Yeniköy Köyü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle tüplerin bulunduğu evde yangın çıktı. Alevlerin hızla büyümesiyle evde bulunan tüpler art arda patlamaya başladı. Patlama anları ise vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine Osmaniye Belediyesi itfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Toplam 5 itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 3 saatlik çalışma sonunda kontrol altına alınarak söndürüldü.


Olayda yaralanan olmazken, evde ciddi maddi hasar meydana geldi.


Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.



#Yangın
#Tüp
#Patlama
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
HEMŞİRE MAAŞI HESAPLAMA EKRANI 2026: 5 aylık enflasyon farkı ile 2026’da hemşire maaşı ne kadar olacak?