Seyir halinde alevler yükseldi: Otobüsteki yolcular son anda tahliye edildi

Seyir halinde alevler yükseldi: Otobüsteki yolcular son anda tahliye edildi

15:33 6/12/2025, Cumartesi
DHA
Otobüs alev alev yandı
Otobüs alev alev yandı

Gaziantep'in ’in Nurdağı ilçesinde, seyir halindeki yolcu otobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yolcular tahliye edilirken, yangın büyümeden söndürüldü.

Olay, öğleden sonra Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda meydana geldi. İstanbul’dan Diyarbakır’a giden Harun O.'nun (49) kullandığı 48 NK 115 plakalı yolcu otobüsünün motor bölümünden dumanlar yükseldi.


Durumu fark eden sürücü, otobüsü yol kenarına çekip durdu. Otobüsteki yolcular tahliye edilirken, ihbarla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, yolcu koltuklarına sıçramadan söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.




