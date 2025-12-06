Yeni Şafak
Sahaya 7 oyuncuyla çıktılar: Maç tatil edildi

Sahaya 7 oyuncuyla çıktılar: Maç tatil edildi

15:076/12/2025, Cumartesi
Eski oyuncu nedeniyle maç oynanamadı.
Yeni Malatyaspor, bahis soruşturması nedeniyle çok sayıda oyuncusunun cezalı olması ve sakatlıkların artması sonucu Isparta 32 Spor karşısına sadece 7 futbolcuyla çıkabildi. Hakem Ahmet Resuloğlu, kulübün 11 oyuncu sahaya çıkaramayacağını bildirmesi üzerine müsabakayı tatil etti.

Yeni Malatyaspor, 2. Lig Kırmızı Grup’un 14. haftasında Isparta 32 Spor karşısına yalnızca 7 oyuncu ile çıkabildi. Çok sayıda futbolcusunun yürütülen bahis soruşturması kapsamında hak mahrumiyeti cezası alması ve sakatlıkların artması nedeniyle kadro oluşturamayan Malatya ekibi, karşılaşmaya eksik çıktı.


Maçın hakemi Ahmet Resuloğlu, başlama düdüğü öncesi Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Sinan Alkış ve Isparta 32 Spor Kulüp Müdürü Emrah Çelik ile sahada kısa bir görüşme yaptı. Takımların durumunu değerlendiren Resuloğlu, kurallar gereği karşılaşmanın oynanıp oynanamayacağına dair bilgilendirme istedi.


Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Sinan Alkış, hakeme takımın 11 futbolcu ile sahaya çıkamayacağını bildirdi. Bunun üzerine Resuloğlu, prosedür gereği müsabakayı tatil etti ve hakem ekibi soyunma odasına yöneldi.


Malatya ekibi, önceki hafta deplasmanda oynanması gereken Adanaspor maçına da yeterli sayıda futbolcu bulunmadığı için çıkamamıştı.





