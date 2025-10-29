Süper Lig'in eski ekibi en kötü dönemini yaşıyor: 48 maçta 198 gol yediler

Son iki sezonda gol yemeden maç bitiremedi





Yeni Malatyaspor, geçen sezon yer aldığı TFF 1. Lig ve bu sezon katıldığı TFF 2. Lig'de hiç bir maçta kalesini gole kapatamadı.





Sarı-siyahlı ekip, geçen sezon TFF 1. Lig'de 38 maçta kalesinde 153 gol görürken, rakip fileleri 14 kez topla buluşturdu.





Malatya temsilcisi bu sezon ise TFF 2. Lig'de geride kalan 10 haftada kalesinde 45 gol yedi, 7 kez ise gol sevinci yaşadı.





Doğu Anadolu temsilcisi böylelikle son 48 karşılaşmada 198 gol yiyerek maç başına 4 gol ortalamasıyla oynadı.







