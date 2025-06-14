Semt pazarında kavga: Kasaların havada uçtuğu anlar kaydedildi

Edinilen bilgiye göre kavga, Akçakale ilçesine bağlı Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde kurulan semt pazarında meydana geldi. Pazarda iddiaya göre, müşteri ile pazarcı arasında arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü.





SEBZE KASALARI HAVADA UÇTU





Kadınların da karıştığı kavgada taraflar birbirine taş, sopa, tekme ve yumruklarla saldırdı. Bazı kişiler sebze ve meyve kasalarını birbirlerine fırlattı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle taraflar ayrıldı, olay kontrol altına alındı.





Kavgada yaralanan 5 kişiye, olay yerinde müdahale edilirken, çevredeki vatandaşların da araya girerek tarafları ayırmaya çalıştığı görüldü. Kavga anları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Kavgayla ilgili inceleme başlatıldı.







