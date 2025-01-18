SGK borcu olan belediyelere uyarı: İpotekli arazi vermeyin

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu belediye başkanlarıyla yapılan toplantıya ilişkin, “Borçların ödenmesi değil, daha çok faizlerin silinmesi noktasında talepte bulundular” dedi. Işıkhan, belediyelerin SGK prim borçları ve CHP’li belediyelerin ziyaretine ilişkin Yeni Şafak’a konuştu.

HACİZ KOYMA HAKKIMIZ VAR

Işıkhan, “Biz yasal olarak faizi silemeyiz. Belediyeler ile oturup hangi gayrimenkuller var bakılır ve bir çözüm yolu bulunarak tahsilat yapılır. Ancak bazı belediyeler bize üzerinde haciz, şerh ve ipotek olan gayrimenkullerini veriyorlar. Yapılan toplantıda belediye başkanlarından şunu rica ettim. Üzerinde ipotek, şerh olan araziyi bize vermeyin. Bize ve kendinize zaman kaybettirmeyin. Gayrimenkullere haciz koyma hakkımız var yasal anlamda. Ama bunları yapmak istemiyoruz. Bunu son çare olarak görüyoruz. Bunu da uygulamaktan büyük bir keyif almıyoruz ama borçlarımızı da tahsil etmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

PARTİ AYRIMI YAPILMIYOR

Sürecin en başından itibaren belediyelerin kendileri ile iletişim kurmalarını istediklerini söyleyen Işıkhan, şöyle devam etti: “Belediyelerin borçları varsa yapılandırma, taksitlendirme süreçlerine adımlar atmalarını istiyorduk. Ama hala bizimle iletişim kurmayan belediyeler var. Bu konuda da yasaların öngördüğü ne varsa kademe kademe uygulayacağız. Gerçekleştirilen toplantı verimli geçti, sorunlar dile getirildi. Tabii haksız eleştiriler de oldu, CHP’li belediyelere yüklenildiğini ifade ettiler. Ben de bunun doğru olmadığını herkese eşit yaklaştığımızı söyledim. Çünkü öyle bir şey olsaydı, parti ayrımı yapsaydık şu an biz size randevu vermezdik, dedim. Tüm belediyelere eşit bir şekilde yaklaşıyoruz. Adil davranmaya gayret ediyoruz.”

FAİZLE KARŞI KARŞIYA KALACAKLAR

SGK olarak prim tahsilatlarının yüzde 90 seviyesinde olduğunu ancak belediyelerdeki tahsilat oranımızın yüzde 44’te kaldığını başkanlara anlattığını belirten Işıkhan şu şekilde devam etti: “Bu noktada belediyelerimizin de mali pozisyonlarını gözden geçirerek bu borçların bir an evvel ödenmesi gerektiğinin altını çizdik. Aksi takdirde bizimle iletişime geçmeyen tüm belediyeler faizle karşı karşıya kalacaklar. Öncelikle iletişim kuralım sonra uyarı, ödeme emri gibi süreçleri aşama aşama yerine getirelim istiyoruz. Olmadı en son e-haciz uygulayalım, mevduatlara haciz koyduğumuz dönemler oldu.”

Maaşlarda sorun yok

2024 yılında toplam gelirlerin giderleri karşılama oranı yüzde 99,74 olarak gerçekleştiğini kaydeden Bakan Işıkhan şöyle devam etti: "Bu gelirimizin yüzde 70’ini emekli aylıklarına yüzde 30’unu sağlık giderlerine harcıyoruz. Hiçbir endişemiz yok, emeklilerimizin maaşlarını ödeyebilecek güce sahibiz, asla bir risk söz konusu değil. Geçtiğimiz haftalarda yaptığım bir açıklamadan ‘emekli maaşları ödenemeyecek’ sonucu çıkarmak için kötü niyetli olmak lazım. Konuştuklarım cımbızlanarak, kesip biçilerek böyle söylemişim gibi lanse edildi. O konuşmamda da ifade ettim. Biz, SGK’nın aktüeryal dengesini çok iyi bir şekilde koruyoruz. Emekli maaşlarının ödenmesinde hiçbir sıkıntı yok. Gelecek perspektifinde SGK’yı nasıl daha güçlendirebiliriz, bunun gayreti içerisindeyiz.”







