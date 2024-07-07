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SGK duyurdu: Emeklilere özel internet sitesi

Emeklilere yönelik hizmetlerin duyurulması için oluşturulan sitede, emeklilere özel yapılan indirimler ve firsatlara erişilebilecek.

Seren Som
11:04 - 7/07/2024 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından emeklilere yönelik yeni hizmetlerin duyurulması için oluşturulan "emekliler.gov.tr" internet sitesi erişime açıldı.


Kurumun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda,
"Türkiye Yüzyılı emektarlarımızın
'Emekli Dijital Kimlik Kartı' hazır. Emeklilerimize özel yapılan indirimler ve birçok fırsatlara '
' adresi üzerinden erişebilirsiniz"
ifadeleri kullanıldı.

SGK'nin paylaşımında
"emekliler.gov.tr
" internet sitesi üzerinden "dijital kimlik kartı"nın nasıl oluşturulacağına ilişkin videoya da yer verildi.

Buna göre, emekliler, oluşturulduktan sonra PDF çıktısı alınacak dijital kimlik kartı üzerindeki QR kodla kendilerine özel indirimlerden faydalanabilecek.


EMEKLİ KÖK MAAŞ HESAPLAMA: SSK, Bağkur emekli kök maaş nasıl hesaplanır, ne kadar?

Haziran ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte, milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklinin e-Devlet üzerinden emekli kök maaşlarını öğrenme ekranına yoğun ilgi oldu. Temmuz ayında emeklilere yapılacak zam oranlarını belirleyen haziran ayı enflasyon rakamları bugün açıklandı. Altı aylık kümülatif artış %24.73 olarak gerçekleşti ve bu oranda kök maaşlara zam yapıldı. Geçtiğimiz ocak ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kök maaşı 10 bin liranın altında olan tüm emeklilerin maaşlarını 10 bin liraya yükselteceğini açıklamış, bu düzenleme yılbaşından itibaren geçerli olmuştu. Haziran ayı enflasyon verisinin kümülatif toplamı Temmuz ayında kök maaşların ne olacağı konusunda netlik kazandıracak. SSK ve Bağ-Kur emekli kök maaşları e-Devlet ekranı üzerinden öğrenilebilecek.

Emekli zamlı maaş ödeme takvimi açıklandı! Temmuz 2024 zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? Tahsis numarası 1,2,3,4,5,6,7,8,9...

"Temmuz 2024 zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Zamlı emekli ve memur maaşı ödeme günleri, Temmuz ayı maaş zammı ile birlikte gündeme geldi. Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyon rakamlarına göre, memur ve memur emeklileri %19.31, SSK, Bağ-Kur, tarım emeklisi, dul ve yetim maaşları ise %24.73 oranında zam alacaklar. 6 aylık enflasyon farkıyla birlikte emekli ve memur maaşı zam oranları netleşecek. Bu süreçte, yeni ve zamlı emekli aylıklarının ödeme tarihleri, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri tarafından yakından takip ediliyor. Emekli maaş ödemeleri, her ayın 17 ile 26'sı arasında tahsisat numarasına göre yapılırken, memur maaşları ise her ayın 15'inde hesaplara aktarılıyor. Peki Temmuz 2024 zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? Tahsis numarası 1,2,3,4,5,6,7,8,9...


#Emekli
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