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Emekliye kök maaş hesabı yapıldı! SSK, Bağ-Kur 24,73 , memur emeklisi de yüzde 19,31...

09:34 - 6/07/2024 السبت
Yeni Şafak

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emeklilerin merakla beklediği "Temmuzda ne kadar emekli maaşı alacağım?" sorusu yanıt buldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı yüzde 24,73 olarak belirlenirken, memur emeklileri yüzde 19,31 oranında zam alacak. Peki, 9 bin TL ile 23 bin TL arasında emekli maaşı alanlar 2023 Temmuz'da ne kadar maaş alacak? SGK, zamlı emekli maaşlarını ne zaman yatıracak? İşte tüm detaylar...

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, 6 aylık enflasyon oranı yüzde 24,73 olarak belirlendi. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zammı olarak yansırken, enflasyon farkı ve toplu sözleşme hesaplamaları sonucu memur emeklileri yüzde 19,31 oranında zam alacak. Temmuz ayında emekli maaşları zamlı olarak ödenecek ve memur emeklisi maaş farkları ay sonunda hesaplara yatırılacak.

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6 Aylık Enflasyon Oranı Yüzde 24,73

Haziran ayında enflasyon yüzde 1,64 olarak gerçekleşirken, 6 aylık enflasyon oranı yüzde 24,73 olarak hesaplandı.

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Bu oranlara göre;

4A-4B (SSK ve Bağ-Kur) emeklileri yüzde 24,73 zam alacak.

4C (memur) emeklileri ise yüzde 19,31 zam alacak.

2024 Yılında Emekli Maaşı Zammı Kümülatif Olarak Yüzde 86

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Ocak ayında yüzde 49,25 zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Temmuz ayında da yüzde 24,73 zam alarak, kümülatif zam oranını yüzde 86'ya ulaştırdı. Memur emeklileri ise 2024 yılında toplam yüzde 78 zam almış olacak.

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Hesaba Ne Kadar Emekli Maaşı Yatacak?

Yüzde 24,73 emekli zammı kök maaşa uygulanacak. Bu rakama yüzde 4 ek ödeme ilave edilecek.

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Ortaya çıkan rakam, 'en düşük emekli maaşı'ndan az ise Hazine desteği devreye girecek. Yeni rakam emeklinin hesabına yatırılacak.

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En Düşük Emekli Maaşı İçin Meclis Düzenlemesi Gerekiyor

Hazine desteği ile belirlenen 10 bin TL'lik en düşük emekli maaşının Temmuz ayında artması bekleniyor. 6 aylık enflasyona göre yapılan hesaplamalarla en düşük emekli maaşı 12.500-13.000 TL civarında belirlenecek.

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Bu konuda yapılacak düzenlemeler için gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda olacak. Bu yönde bir adım atılması durumunda Meclis düzenlemesi gerekecek.

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Kök maaşa göre emekli zammı hesaplama tablosu:

Kök maaş: 9.000

Yüzde zam: 11.226

Yüzde 4 ek ödeme: 449

Toplam maaş: 11.675

Hesaba yatacak tutar: 13.000

Kök maaş: 9.250

Yüzde zam: 11.538

Yüzde 4 ek ödeme: 462

Toplam maaş: 11.999

Hesaba yatacak tutar: 13.000

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Kök maaş: 9.500

Yüzde zam: 11.849

Yüzde 4 ek ödeme: 474

Toplam maaş: 12.323

Hesaba yatacak tutar: 13.000

Kök maaş: 10.000

Yüzde zam: 12.473

Yüzde 4 ek ödeme: 499

Toplam maaş: 12.972

Hesaba yatacak tutar: 13.000

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Kök maaş: 10.250

Yüzde zam: 12.785

Yüzde 4 ek ödeme: 511

Toplam maaş: 13.296

Hesaba yatacak tutar: 13.296

Kök maaş: 10.500

Yüzde zam: 13.097

Yüzde 4 ek ödeme: 524

Toplam maaş: 13.621

Hesaba yatacak tutar: 13.621

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Kök maaş: 10.750

Yüzde zam: 13.408

Yüzde 4 ek ödeme: 536

Toplam maaş: 13.945

Hesaba yatacak tutar: 13.945

Kök maaş: 11.000

Yüzde zam: 13.720

Yüzde 4 ek ödeme: 549

Toplam maaş: 14.269

Hesaba yatacak tutar: 14.269

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Kök maaş: 11.500

Yüzde zam: 14.344

Yüzde 4 ek ödeme: 574

Toplam maaş: 14.918

Hesaba yatacak tutar: 14.918

Kök maaş: 12.000

Yüzde zam: 14.968

Yüzde 4 ek ödeme: 599

Toplam maaş: 15.566

Hesaba yatacak tutar: 15.566

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Kök maaş: 12.500

Yüzde zam: 15.591

Yüzde 4 ek ödeme: 624

Toplam maaş: 16.215

Hesaba yatacak tutar: 16.215

Kök maaş: 13.000

Yüzde zam: 16.215

Yüzde 4 ek ödeme: 649

Toplam maaş: 16.863

Hesaba yatacak tutar: 16.863

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EMEKLİ KÖK MAAŞ NASIL ÖĞRENİLİR?

E-devlet sistemine T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapınız.

Arama kısmına "Emekli Hizmet Dökümü" veya "Emekli Aylığı Sorgulama" yazarak çıkan sonucu tıklayınız.

İlgili bölümde, emekli maaşı ve emekli kök aylığı gibi bilgilere erişim sağlayabileceğiniz bir ekran görüntülenecektir.

Bu adımları takip ederek, 4A (SSK) sigortalısı bir emeklinin e-devlet üzerinden emekli kök aylığını öğrenmesi mümkündür.

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#SSK
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