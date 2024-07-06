Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emeklilerin merakla beklediği "Temmuzda ne kadar emekli maaşı alacağım?" sorusu yanıt buldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı yüzde 24,73 olarak belirlenirken, memur emeklileri yüzde 19,31 oranında zam alacak. Peki, 9 bin TL ile 23 bin TL arasında emekli maaşı alanlar 2023 Temmuz'da ne kadar maaş alacak? SGK, zamlı emekli maaşlarını ne zaman yatıracak? İşte tüm detaylar...

1 / 15 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, 6 aylık enflasyon oranı yüzde 24,73 olarak belirlendi. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zammı olarak yansırken, enflasyon farkı ve toplu sözleşme hesaplamaları sonucu memur emeklileri yüzde 19,31 oranında zam alacak. Temmuz ayında emekli maaşları zamlı olarak ödenecek ve memur emeklisi maaş farkları ay sonunda hesaplara yatırılacak.

2 / 15 6 Aylık Enflasyon Oranı Yüzde 24,73 Haziran ayında enflasyon yüzde 1,64 olarak gerçekleşirken, 6 aylık enflasyon oranı yüzde 24,73 olarak hesaplandı.

3 / 15 Bu oranlara göre; 4A-4B (SSK ve Bağ-Kur) emeklileri yüzde 24,73 zam alacak. 4C (memur) emeklileri ise yüzde 19,31 zam alacak. 2024 Yılında Emekli Maaşı Zammı Kümülatif Olarak Yüzde 86

4 / 15 Ocak ayında yüzde 49,25 zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Temmuz ayında da yüzde 24,73 zam alarak, kümülatif zam oranını yüzde 86'ya ulaştırdı. Memur emeklileri ise 2024 yılında toplam yüzde 78 zam almış olacak.

5 / 15 Hesaba Ne Kadar Emekli Maaşı Yatacak? Yüzde 24,73 emekli zammı kök maaşa uygulanacak. Bu rakama yüzde 4 ek ödeme ilave edilecek.

6 / 15 Ortaya çıkan rakam, 'en düşük emekli maaşı'ndan az ise Hazine desteği devreye girecek. Yeni rakam emeklinin hesabına yatırılacak.

7 / 15 En Düşük Emekli Maaşı İçin Meclis Düzenlemesi Gerekiyor Hazine desteği ile belirlenen 10 bin TL'lik en düşük emekli maaşının Temmuz ayında artması bekleniyor. 6 aylık enflasyona göre yapılan hesaplamalarla en düşük emekli maaşı 12.500-13.000 TL civarında belirlenecek.

8 / 15 Bu konuda yapılacak düzenlemeler için gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda olacak. Bu yönde bir adım atılması durumunda Meclis düzenlemesi gerekecek.

9 / 15 Kök maaşa göre emekli zammı hesaplama tablosu: Kök maaş: 9.000 Yüzde zam: 11.226 Yüzde 4 ek ödeme: 449 Toplam maaş: 11.675 Hesaba yatacak tutar: 13.000 Kök maaş: 9.250 Yüzde zam: 11.538 Yüzde 4 ek ödeme: 462 Toplam maaş: 11.999 Hesaba yatacak tutar: 13.000

10 / 15 Kök maaş: 9.500 Yüzde zam: 11.849 Yüzde 4 ek ödeme: 474 Toplam maaş: 12.323 Hesaba yatacak tutar: 13.000 Kök maaş: 10.000 Yüzde zam: 12.473 Yüzde 4 ek ödeme: 499 Toplam maaş: 12.972 Hesaba yatacak tutar: 13.000

11 / 15 Kök maaş: 10.250 Yüzde zam: 12.785 Yüzde 4 ek ödeme: 511 Toplam maaş: 13.296 Hesaba yatacak tutar: 13.296 Kök maaş: 10.500 Yüzde zam: 13.097 Yüzde 4 ek ödeme: 524 Toplam maaş: 13.621 Hesaba yatacak tutar: 13.621

12 / 15 Kök maaş: 10.750 Yüzde zam: 13.408 Yüzde 4 ek ödeme: 536 Toplam maaş: 13.945 Hesaba yatacak tutar: 13.945 Kök maaş: 11.000 Yüzde zam: 13.720 Yüzde 4 ek ödeme: 549 Toplam maaş: 14.269 Hesaba yatacak tutar: 14.269

13 / 15 Kök maaş: 11.500 Yüzde zam: 14.344 Yüzde 4 ek ödeme: 574 Toplam maaş: 14.918 Hesaba yatacak tutar: 14.918 Kök maaş: 12.000 Yüzde zam: 14.968 Yüzde 4 ek ödeme: 599 Toplam maaş: 15.566 Hesaba yatacak tutar: 15.566

14 / 15 Kök maaş: 12.500 Yüzde zam: 15.591 Yüzde 4 ek ödeme: 624 Toplam maaş: 16.215 Hesaba yatacak tutar: 16.215 Kök maaş: 13.000 Yüzde zam: 16.215 Yüzde 4 ek ödeme: 649 Toplam maaş: 16.863 Hesaba yatacak tutar: 16.863