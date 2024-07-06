Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emeklilerin merakla beklediği "Temmuzda ne kadar emekli maaşı alacağım?" sorusu yanıt buldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı yüzde 24,73 olarak belirlenirken, memur emeklileri yüzde 19,31 oranında zam alacak. Peki, 9 bin TL ile 23 bin TL arasında emekli maaşı alanlar 2023 Temmuz'da ne kadar maaş alacak? SGK, zamlı emekli maaşlarını ne zaman yatıracak? İşte tüm detaylar...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, 6 aylık enflasyon oranı yüzde 24,73 olarak belirlendi. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zammı olarak yansırken, enflasyon farkı ve toplu sözleşme hesaplamaları sonucu memur emeklileri yüzde 19,31 oranında zam alacak. Temmuz ayında emekli maaşları zamlı olarak ödenecek ve memur emeklisi maaş farkları ay sonunda hesaplara yatırılacak.
6 Aylık Enflasyon Oranı Yüzde 24,73
Haziran ayında enflasyon yüzde 1,64 olarak gerçekleşirken, 6 aylık enflasyon oranı yüzde 24,73 olarak hesaplandı.
Bu oranlara göre;
4A-4B (SSK ve Bağ-Kur) emeklileri yüzde 24,73 zam alacak.
4C (memur) emeklileri ise yüzde 19,31 zam alacak.
2024 Yılında Emekli Maaşı Zammı Kümülatif Olarak Yüzde 86
Ocak ayında yüzde 49,25 zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Temmuz ayında da yüzde 24,73 zam alarak, kümülatif zam oranını yüzde 86'ya ulaştırdı. Memur emeklileri ise 2024 yılında toplam yüzde 78 zam almış olacak.
Hesaba Ne Kadar Emekli Maaşı Yatacak?
Yüzde 24,73 emekli zammı kök maaşa uygulanacak. Bu rakama yüzde 4 ek ödeme ilave edilecek.
Ortaya çıkan rakam, 'en düşük emekli maaşı'ndan az ise Hazine desteği devreye girecek. Yeni rakam emeklinin hesabına yatırılacak.
En Düşük Emekli Maaşı İçin Meclis Düzenlemesi Gerekiyor
Hazine desteği ile belirlenen 10 bin TL'lik en düşük emekli maaşının Temmuz ayında artması bekleniyor. 6 aylık enflasyona göre yapılan hesaplamalarla en düşük emekli maaşı 12.500-13.000 TL civarında belirlenecek.
Bu konuda yapılacak düzenlemeler için gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda olacak. Bu yönde bir adım atılması durumunda Meclis düzenlemesi gerekecek.
Kök maaşa göre emekli zammı hesaplama tablosu:
Kök maaş: 9.000
Yüzde zam: 11.226
Yüzde 4 ek ödeme: 449
Toplam maaş: 11.675
Hesaba yatacak tutar: 13.000
Kök maaş: 9.250
Yüzde zam: 11.538
Yüzde 4 ek ödeme: 462
Toplam maaş: 11.999
Hesaba yatacak tutar: 13.000
Kök maaş: 9.500
Yüzde zam: 11.849
Yüzde 4 ek ödeme: 474
Toplam maaş: 12.323
Hesaba yatacak tutar: 13.000
Kök maaş: 10.000
Yüzde zam: 12.473
Yüzde 4 ek ödeme: 499
Toplam maaş: 12.972
Hesaba yatacak tutar: 13.000
Kök maaş: 10.250
Yüzde zam: 12.785
Yüzde 4 ek ödeme: 511
Toplam maaş: 13.296
Hesaba yatacak tutar: 13.296
Kök maaş: 10.500
Yüzde zam: 13.097
Yüzde 4 ek ödeme: 524
Toplam maaş: 13.621
Hesaba yatacak tutar: 13.621
Kök maaş: 10.750
Yüzde zam: 13.408
Yüzde 4 ek ödeme: 536
Toplam maaş: 13.945
Hesaba yatacak tutar: 13.945
Kök maaş: 11.000
Yüzde zam: 13.720
Yüzde 4 ek ödeme: 549
Toplam maaş: 14.269
Hesaba yatacak tutar: 14.269
Kök maaş: 11.500
Yüzde zam: 14.344
Yüzde 4 ek ödeme: 574
Toplam maaş: 14.918
Hesaba yatacak tutar: 14.918
Kök maaş: 12.000
Yüzde zam: 14.968
Yüzde 4 ek ödeme: 599
Toplam maaş: 15.566
Hesaba yatacak tutar: 15.566
Kök maaş: 12.500
Yüzde zam: 15.591
Yüzde 4 ek ödeme: 624
Toplam maaş: 16.215
Hesaba yatacak tutar: 16.215
Kök maaş: 13.000
Yüzde zam: 16.215
Yüzde 4 ek ödeme: 649
Toplam maaş: 16.863
Hesaba yatacak tutar: 16.863
EMEKLİ KÖK MAAŞ NASIL ÖĞRENİLİR?
E-devlet sistemine T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapınız.
Arama kısmına "Emekli Hizmet Dökümü" veya "Emekli Aylığı Sorgulama" yazarak çıkan sonucu tıklayınız.
İlgili bölümde, emekli maaşı ve emekli kök aylığı gibi bilgilere erişim sağlayabileceğiniz bir ekran görüntülenecektir.
Bu adımları takip ederek, 4A (SSK) sigortalısı bir emeklinin e-devlet üzerinden emekli kök aylığını öğrenmesi mümkündür.