Kabinede gündem emekli zammı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yarın (salı) bir araya gelecek kabinenin ana gündemi emekli aylıklarına yapılacak olan artış ve vergi paketi olacak. Konuya ilişkin sunumu Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yapacak. Bakan Şimşek, 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon oranı öncesinde Hazine olanakları kapsamında en düşük emekli aylığında yapılacak artışa ilişkin bilgi sunacak.
IRAK GÜNDEMLİ İKİ SUNUM
Şimşek aynı zamanda bugün bakanlıkta bir araya geleceği iş çevrelerinin vergi paketine yönelik tutumunu ve beklentisini de kabineyle paylaşacak. Vergi ve tasarruf paketlerine de son şekli kabinede yapılacak görüşmelerin ardından verilecek. Toplantında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Irak'ta yaşanan son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerini sunacağı öğrenildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da bu ay içinde yapacağı Irak ziyaretine ilişkin Erdoğan'a sunumda bulunacak.
Putin’le Suriye’yi görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası zirvelere katılmak üzere temmuzda Kazakistan, Azerbaycan ve ABD'ye gidecek. İlgili bakanların temaslara yönelik kabinede sunumda bulunacağı öğrenildi. Erdoğan’ın, Kazakistan'ın başkenti Astana’da 3-4 Temmuz'da tarihlerinde düzenlenecek Şangay İşbirliği Örgütü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de baş başa bir görüşme yapması da planlanıyor. Görüşmede gündem; Rusya-Ukrayna savaşı, Karadeniz tahıl girişimi ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaatındaki son durum olacak. Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerini sözde seçim girişimini de konuşması bekleniyor.