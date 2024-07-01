Kabinede gündem emekli zammı

Emekli maaş zammı için geri sayım devam ediyor. 3 Temmuz Çarşamba günü TÜİK tarafından açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon oranlarının ardından, 6 aylık enflasyon verilerine göre zam miktarı belirlenecek. Son açıklanan verilere göre 5 aylık enflasyon farkı toplamı yüzde 22'yi geçti. Bu durum, emekli maaşlarına en az yüzde 22 zam yapılacağını kesinleştirdi. Zam öncesinde ise tahmini rakamlar şekillenmeye başladı. En çok merak edilen konular arasında "Emekli maaş zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?" sorusunun cevabı bulunuyor. İşte 2024 Temmuz ayı Bağ-Kur ve SSK emekli maaş zammı tahminleri...