Maaşını alt sınırdan 10 bin lira olarak alan emeklilere %25,81 oranında zam yapılması durumunda maaşı 2 bin 581 lira artacak ve 12 bin 581 lira olacak

11.000 bin emekli maaşı alanlara %25,81 oranında zam yapılması durumunda maaşı 2 bin 839 lira yükselecek ve olacak.

12.000 bin emekli aylığı alanlara %25,81 oranında zam yapılması durumunda mevcut maaş 3 bin 97 lira artacak ve 13.839 liraya yükselecek.