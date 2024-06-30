Emekli maaş zammı için geri sayım devam ediyor. 3 Temmuz Çarşamba günü TÜİK tarafından açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon oranlarının ardından, 6 aylık enflasyon verilerine göre zam miktarı belirlenecek. Son açıklanan verilere göre 5 aylık enflasyon farkı toplamı yüzde 22'yi geçti. Bu durum, emekli maaşlarına en az yüzde 22 zam yapılacağını kesinleştirdi. Zam öncesinde ise tahmini rakamlar şekillenmeye başladı. En çok merak edilen konular arasında "Emekli maaş zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?" sorusunun cevabı bulunuyor. İşte 2024 Temmuz ayı Bağ-Kur ve SSK emekli maaş zammı tahminleri...
Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca emekli bu sorunun cevabını merak ediyor. Bilindiği üzere Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte 5 aylık enflasyon farkı toplamı yüzde 22'yi aştı. Böylelikle emekli maaşlarına en az yüzde 22 zam yapılacağı kesinleşmiş oldu. Net zam bilgisi ise Haziran ayı verilerinin açıklanmasıyla belli olacak. Kesin rakamlar öncesinde zam tahminlerini sizler için derledik. İşte uzmanlar tarafından yapılan 2024 Temmuz ayı emekli maaş zammı tahminleri...
EMEKLİ MAAŞLARINE EK ZAM YAPILACAK MI?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ek zam tartışmalarına son noktayı koydu. Işıkhan "Emekliye enflasyon farkının haricinde bir refah payı gündeme gelebilir mi?" sorusu üzerine Işıkhan, "Şu an gündemimizde yok. Zaten toplu sözleşme gereği yapılacak artışlar olacak. Refah payı ile ilgili şu an bir çalışmamız yok." diye konuştu.
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2024 TEMMUZ’DA NE KADAR OLACAK?
Emekli maaş hesaplaması yapılırken enflasyon rakamları belirleyici oluyor. Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayı enflasyonu geride kalan 5 aylık dönemde % 22,72 oldu. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte emeklilerin alacağı kesin zam oranları belli olacak.
Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcı Anketi’ne göre Haziran ayında enflasyonun yüzde 2,52 seviyesinde olması bekleniyor.
5 aylık enflasyon verileri ve Haziran ayı tahminin doğru olması durumunda emeklilere yüzde 25,81 zam yapılacak. Kesin zam oranları ise 3 Temmuz’da açıklanacak enflasyon verisiyle belli olacak.
Haziran ayı enflasyon tahminine göre emeklilere yapılacak zam oranı % 25,81’i bulacak. Aşağıdaki listeden maaş aralığına göre hesaplamalara ulaşabilirsiniz.
Önemli: Kesin zam oranları Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla belli olacak.
Maaşını alt sınırdan 10 bin lira olarak alan emeklilere %25,81 oranında zam yapılması durumunda maaşı 2 bin 581 lira artacak ve 12 bin 581 lira olacak
11.000 bin emekli maaşı alanlara %25,81 oranında zam yapılması durumunda maaşı 2 bin 839 lira yükselecek ve olacak.
12.000 bin emekli aylığı alanlara %25,81 oranında zam yapılması durumunda mevcut maaş 3 bin 97 lira artacak ve 13.839 liraya yükselecek.
13.000 bin emekli maaşı alanlara %25,81 zam yapılması durumunda ise artış 3 bin 355 lirayı bulacak ve maaş 16.355 yükselecek.
14.000 lira alanlara enflasyon tahminine göre zam yapılması durumunda mevcut maaşı 3 bin 613 lira artacak ve 17.613 TL olacak.
15.000 bin lira alanlara enflasyon tahminine göre zam yapılması durumunda maaşı 3 bin 871 lira artacak ve 18.871 liraya ulaşacak.
EMEKLİLERE OCAK AYINDA EK ARTIŞ YAPILDI
Emekli ve memur maaşları her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yeniden belirleniyor. 2023 yılının sonunda ilk olarak emeklilere yapılan artış ilk olarak yüzde 42,6 olarak belirlenmişti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı sonrasında yaptığı açıklamada ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranının yüzde 49,25’e yükseltildiğini duyurdu.
ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILMAYACAK
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, katıldığı canlı yayında asgari ücret tartışmalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Haziran ayından itibaren enflasyondaki düşüşü görmeye başlayacaklarına dikkat çeken Hamza Dağ “ Temmuz ayında asgari ücretle ilgili bir sürecin olmayacağını söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.