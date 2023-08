Şile beziyle sanat dolu yedi gün

Şile bezinin değerini ve kültürünü koruma misyonuyla gerçekleştirilen, farklı ülkelere, kültürlere el sanatı değerlerini tanıtmayı ve korumayı amaçlayan festival, her yıl olduğu gibi yine birbirinden ünlü sanatçıları da ağırlamaya hazırlanıyor. Çok sayıda panel, söyleşi, atölye ve gösterilerin gerçekleşeceği festival boyunca; Emre Altuğ, Madrigal, Can Gox Adamlar, Murat Dalkılıç, Oğuzhan Koç, Ebru Yaşar sahne alırken her gün DJ performansları Şilelileri ve Şile’ye gelen turistleri coşturacak.