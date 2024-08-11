Sınırda kan değişimi

Yüksek Askeri Şura’dan (YAŞ) sonra görevlendirmeler yapıldı. Atama kararlarında dikkat çeken isimler kritik yerlerde görevlendirildi. Sınır birliklerindeki iki komutan değişti. Hakkari Yüksekova'daki 3’üncü Piyade Tümen Komutanlığı'na 18’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tümgeneral Ferat Vural atandı. Vural, albaylık döneminde sınır ötesi harekatlarda görev almıştı.

Şırnak'taki 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığı'na ise 28’inci Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Rıfat Dönel getirildi. Askeri kariyerinde birçok kritik görev üstlenen Dönel, Bitlis Tatvan 10’uncu Komando Tugay Komutanlığı ve 48’inci Piyade Alay Komutanlığı yapmıştı.

FIRAT KALKANI VE ZEYTİN DALI'NA YENİ KOMUTAN

Şura'da Tuğgeneral Nihat Ergün'ün görev süresi uzatılmıştı. İdlib operasyonları sırasında Hatay'da Bahar Kalkanı Harekat Bölgesi Komutanlığı kurulmuş, Ergün başarılı operasyonlara imza atmıştı. Ergün'ün görev yeri değişmedi.

Geçtiğimiz yıllarda Hatay'da 2’nci Hudut Alay Komutanı olarak görev yapan Tuğgeneral Tarık Çetin hudutta görev almıştı. Son olarak Kara Kuvvetleri'nde görev yapan Çetin, Hakkari Derecik'te 1’inci Hudut Tugay Komutanı oldu.

1’inci Özel Kuvvetler Komutanı Tümg. Erman Kiraz, Malatya'da bulunan 2’nci Ordu Komutanlığı'nın Kurmay Başkanı oldu. 47’nci Komando Tugay Komutanı Tümgeneral Ahmet Gülmüş ise Kilis'te bulunan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat Bölgesi Komutanı olarak görevlendirildi.

SURİYE HAREKAT BAŞKANIYDI

Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı'ndan Malatya'daki 2’nci Ordu Komutanlığı'na atanan Orgeneral Levent Ergün'ün de sınır tecrübesi bulunuyor. Tunceli'de bulunan 4’üncü Komando Tugay Komutanlığı görevine getirilen Ergün, Hendek Operasyonlarını komuta etmişti. Bu operasyonlarda Ergün'ün liderliğinde 21 gün içinde Nusaybin'i hendek ve PKK'lı teröristlerden temizledi. Ergün daha sonra Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda Harekat Plan Daire Başkanlığı yaptı. Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak için son günlerde arttırdığı operasyonlarda artık komuta Ergün'de olacak.

NATO Komutanı Kemal Turan

Cenevre'deki NATO Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı Tümg. Göksel Kahya emekliye sevk edildi. Yerine Hava Kuvvetleri Harekat Başkanı Tümg. Kemal Turan atandı. F-16 pilotu olan Turan, Almanya'daki NATO AWACS'ta uçuculuk yaptı.15 Temmuz’dan sonra tuğgeneral olan Turan, Balıkesir’deki 5 yıllık üs komutanlığından sonra 2023’te tümgeneral olup Hava Kuvvetleri Harekat Başkanlığı’na getirilmiş, Brüksel’e Türk Askeri Temsilciliği Başkanı olarak atanmıştı.

Sınır hattından Boğazlara

Bu yılki Şura'da orgeneralliğe terfi eden Metin Tokel, Malatya'daki 2'nci Ordu Komutanlığı'ndan 1'inci Ordu Komutanlığı'na atandı. Tokel, 2021-2023 arasında 6'ncı Kolordu Komutanı ve Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanı olarak Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Bahar Kalkanı harekatlarını emir komuta etmişti. Sınır tecrübelerini yeni görevinde kullanacak olan Tokel Trakya, Boğazlar, İstanbul ve Marmara Bölgesi'nin güvenliğini sağlayacak.







