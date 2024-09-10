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Sıra delege dizaynında

CHP’de Tüzük Kurultayı’nın bitmesinin ardından teşkilat operasyonlarına odaklanılacak. İlk neşter il ve ilçe başkanlarına vurulacak. Genel Başkan Özgür Özel’in, 2 yıl içerisinde partiyi kendisine göre dizayn edeceği ileri sürülüyor.

Mehmet Güney
04:00 - 10/09/2024 Salı
Güncelleme: 03:54 - 10/09/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Tüzük Kurultayı’nın bitmesinin ardından CHP’de ilk neşter il ve ilçe başkanlarına vurulacak. Başta İzmir olmak üzere Ankara, Diyarbakır, Antalya il başkanlarının değişmesi bekleniyor. Teşkilat operasyonlarıyla CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, 2 yıl içerisinde partiyi kendisine göre dizayn etmeyi planladığı ileri sürülüyor.

Teşkilat Başkanlığı tarafından Genel Başkan’a hazırlanacak raporda, il başkanlarının performansları değerlendirilecek. Bu kapsamda eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isimler ilk yolcular arasında.

Bu il ve ilçe başkanlarının performans yetersizliği gerekçesiyle görevden alınacağı konuşuluyor.

8 BİN İHRAÇ DOSYASI

Bu çerçevede İzmir, Ankara, Diyarbakır ve Antalya’nın da içinde bulunduğu 20’ye yakın il başkanı topun ağzında.

Teşkilat operasyonlarının yanı sıra CHP’de ihraç mekanizması için de düğmeye basılacağı öne sürülüyor. Parti içi muhalefetin iddiasına göre, CHP’de 8 bine yakın partili hakkında ihraç dosyası bulunuyor. İddialara göre, Özel ve ekibi bu dosyaları disiplin kurulları aracılığıyla yürürlüğe koymaya başlayacak.



#CHP
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