Sıra delege dizaynında

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, katıldığı canlı yayında teğmenlerin yeminine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. CHP'li Özgür Özel'in teğmenler üzerinden algı operasyonuna tepki gösteren Çelik, "Sayın Özgür Özel 'Atatürk diyen çocuklara soruşturma açıyorsunuz' diyor. Bakın bu yanlış bir açıklama. Bu çocuklar 'Atatürk' dediği için bu soruşturma açılmıyor. Disiplinsizlik unsurlarının tespit edilmesi için bu soruşturma açılıyor" dedi.