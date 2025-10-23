Sivas'ta şehit babasıyla tartışan halk otobüsü şoförü hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduktan sonra adliye çıkışında gazetecilere açıklama yapan Deveci, Çayboyu Mahallesi hattında görev yapan bir özel halk otobüsü şoförü tarafından şehit babasına yönelik hakaret ve fiziki saldırıya tepki gösterdi.





Bu olayı en sert şekilde kınadıklarını belirten Deveci, "Şehitlerimizin kanıyla vatan olmuş bu topraklarda, onların babalarına, annelerine, eşlerine ya da evlatlarına el kaldırmak, dil uzatmak kimsenin haddine değildir." dedi.





Deveci, olayın ardından gerekli mercilerle hemen irtibata geçtiklerini anlatarak, "Şoför hakkında idari işlem başlatılmış, iş akdi feshedilmiş ve idari para cezası uygulanmıştır. Bu karar, benzer saygısızlıkları düşünen herkese açık bir uyarı olmalıdır. Hiç kimse, bir daha böyle bir cüreti göstermemelidir. Ayrıca, olayı cep telefonlarıyla kayda alarak gerçeğin ortaya çıkmasını sağlayan duyarlı gençlerimize yürekten teşekkür ediyorum." diye konuştu.





Şehit yakınlarının otobüse bindiklerinde kartı okuttukları esnada cihazda "Vatan Size Minnettardır" cümlesinin seslendirildiğini anlatan Deveci, "Okuttuğu zaman zaten bunu duyuyor. Zaten bunun bilinçli olduğunu şöyle anlayabiliriz, videonun sonunda bizim kabul edemediğimiz, zorumuza giden, kanımıza dokunan 'dilencisiniz' cümlesidir." ifadelerini kullandı.















