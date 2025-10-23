Yeni Şafak
Sivas'ta şehit babasıyla tartışan halk otobüsü şoförü hakkında suç duyurusunda bulunuldu

13:4723/10/2025, Perşembe
AA
İzmit'in Kandıra mevkisinde 2009 yılında silah kazası sonucu şehit olan Ali Kıraç'ın babası, 62 yaşındaki Kaya Duran Kıraç ise yaşanan olayın çok zoruna gittiğini dile getirerek, "Git diyor bildiğin yere şikayet et. Ben de gelerek bildiğim yere şikayet ettim. Adalet gereğini yapacaktır." dedi.
Sivas'ta toplu taşıma aracında şehit babasıyla tartışan ve hakaret eden halk otobüsü şoförü hakkında, Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fatih Deveci ve şehit babası Kaya Duran Kıraç suç duyurusunda bulundu.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduktan sonra adliye çıkışında gazetecilere açıklama yapan Deveci, Çayboyu Mahallesi hattında görev yapan bir özel halk otobüsü şoförü tarafından şehit babasına yönelik hakaret ve fiziki saldırıya tepki gösterdi.


Bu olayı en sert şekilde kınadıklarını belirten Deveci, "Şehitlerimizin kanıyla vatan olmuş bu topraklarda, onların babalarına, annelerine, eşlerine ya da evlatlarına el kaldırmak, dil uzatmak kimsenin haddine değildir." dedi.


Deveci, olayın ardından gerekli mercilerle hemen irtibata geçtiklerini anlatarak, "Şoför hakkında idari işlem başlatılmış, iş akdi feshedilmiş ve idari para cezası uygulanmıştır. Bu karar, benzer saygısızlıkları düşünen herkese açık bir uyarı olmalıdır. Hiç kimse, bir daha böyle bir cüreti göstermemelidir. Ayrıca, olayı cep telefonlarıyla kayda alarak gerçeğin ortaya çıkmasını sağlayan duyarlı gençlerimize yürekten teşekkür ediyorum." diye konuştu.


Şehit yakınlarının otobüse bindiklerinde kartı okuttukları esnada cihazda "Vatan Size Minnettardır" cümlesinin seslendirildiğini anlatan Deveci, "Okuttuğu zaman zaten bunu duyuyor. Zaten bunun bilinçli olduğunu şöyle anlayabiliriz, videonun sonunda bizim kabul edemediğimiz, zorumuza giden, kanımıza dokunan 'dilencisiniz' cümlesidir." ifadelerini kullandı.





