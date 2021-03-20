Gündem Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alındı
ANKARA TÜRKİYE EKONOMİSİ

Son dakika haberleri: ​Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alındı, Şahap Kavcıoğlu kimdir?

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alındı

Son dakika bilgisine göre Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile görevinden alınarak, yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Naci Ağbal
Naci Ağbal

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal'ın görevine son verildi ve yerine Şahap Kavcıoğlu getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

  • Buna göre, Ağbal, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'inci maddesi kapsamında görevden alındı. Ağbal'ın yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu getirildi.

Şahap Kavcıoğlu kimdir?

23 Mayıs 1967'de Bayburt'ta doğdu. Baba adı Halit, anne adı Naime'dir. Bankacı; Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsünü Denetim Uzmanı olarak bitirdikten sonra, İngiltere Hastings College'ta İşletmecilik üzerine eğitim gördü.

  • Doç. Dr. Kavcıoğlu, iş hayatına 1991 yılında Esbank’ta Müfettiş Yardımcısı olarak başlamış ve sırasıyla Müfettiş, Şube Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2003 yılında Halkbank’ta İstanbul Bölge Koordinatörü olarak görev almıştır. Aynı bankada sırasıyla Perakende Bankacılık’tan, Esnaf-KOBİ Bankacılığı’ndan, Kredi Politikaları`ndan, İnsan Kaynakları ve Organizasyon’dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak 2015 yılı Kasım ayına kadar çalışmıştır.

Doç. Dr. Kavcıoğlu, 10 yıl süreyle Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı’nda Başkanlık görevini yürütmüştür. Aynı zamanda Bayburt Üniversitesi Kalkındırma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, Galatasaray Spor Kulübü Kongre Üyesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Mezunlar Derneği Kurucu Üyesi ve Bankacılık ve Sigortacılık Mezunları Derneği üyesidir. “Ticari Bankalarda Sorunlu Kredilerin Yönetimi Çözüm Yolları ve Takibi”, “Sektörlere Göre Finansal Tabloların Karşılaştırmalı Analizi” ve “Enerji Sektöründe Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi” adlı yayımlanmış üç kitabı ve çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

  • 14 Ağustos 2018 tarihinden itibaren VakıfBank Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevinin yanı sıra Kredi Komitesi, Denetim Komitesi Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi’nde üyelik görevlerini yürüten Kavcıoğlu, VakıfBank iştiraklerinden Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nda Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmaktadır. Aynı zamanda Yeni Şafak Gazetesi’nde ekonomi sayfasında köşe yazarlığına devam eden Doç. Dr. Şahap Kavcıoğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.
Abone Ol Google News
Bunun izahı yok!

Bunun izahı yok!

Volkan Bayarslan'ın kararları Galatasaray maçına damga vurdu.
Galatasaray evinde ağır yaralı

Galatasaray evinde ağır yaralı

​Sarı kırmızılılar şampiyonluk yolunda büyük darbe aldı.
Resmi Gazetede yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlandı

​Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi.
Yerine atanan <br>isim açıklandı

Yerine atanan
isim açıklandı

​Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alındı.

​"Çözüm için Türkiye'nin S-400'lerden vazgeçmesi lazım"

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.