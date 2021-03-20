​Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alındı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal'ın görevine son verildi ve yerine Şahap Kavcıoğlu getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Ağbal, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'inci maddesi kapsamında görevden alındı. Ağbal'ın yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu getirildi.

Şahap Kavcıoğlu kimdir?

23 Mayıs 1967'de Bayburt'ta doğdu. Baba adı Halit, anne adı Naime'dir. Bankacı; Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsünü Denetim Uzmanı olarak bitirdikten sonra, İngiltere Hastings College'ta İşletmecilik üzerine eğitim gördü.

Doç. Dr. Kavcıoğlu, iş hayatına 1991 yılında Esbank’ta Müfettiş Yardımcısı olarak başlamış ve sırasıyla Müfettiş, Şube Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2003 yılında Halkbank’ta İstanbul Bölge Koordinatörü olarak görev almıştır. Aynı bankada sırasıyla Perakende Bankacılık’tan, Esnaf-KOBİ Bankacılığı’ndan, Kredi Politikaları`ndan, İnsan Kaynakları ve Organizasyon’dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak 2015 yılı Kasım ayına kadar çalışmıştır.

Doç. Dr. Kavcıoğlu, 10 yıl süreyle Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı’nda Başkanlık görevini yürütmüştür. Aynı zamanda Bayburt Üniversitesi Kalkındırma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, Galatasaray Spor Kulübü Kongre Üyesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Mezunlar Derneği Kurucu Üyesi ve Bankacılık ve Sigortacılık Mezunları Derneği üyesidir. “Ticari Bankalarda Sorunlu Kredilerin Yönetimi Çözüm Yolları ve Takibi”, “Sektörlere Göre Finansal Tabloların Karşılaştırmalı Analizi” ve “Enerji Sektöründe Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi” adlı yayımlanmış üç kitabı ve çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

REKLAM