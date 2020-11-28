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İSTANBUL

Son dakika İstanbul haberleri: Yeditepe Huzur uygulamasında 481 kişi yakalandı

İstanbul polisinden dev denetim: Aranan 481 kişi yakalandı

İstanbul'da 1344 polisin katılımı ile gerçekleştirilen Yeditepe Huzur uygulamasının sonuçları açıklandı. 157 noktada yapılan denetimlerde 149 bin 470 kişiye GBT yapılırken, uygulama sonucunda aranan 481 şahıs ile 332 yoklama kaçağı yakalandı. Uygulamada 26 ruhsatsız tabanca ve tüfek ile 182 adet mermi ele geçirildi.

Haber Merkezi DHA
Yeditepe Huzur uygulamasına 157 noktada 1344 personel katıldı.
Yeditepe Huzur uygulamasına 157 noktada 1344 personel katıldı.

İstanbul'da dün gece yapılan Yeditepe Huzur uygulamasının sonuçları açıklandı.

İstanbul'da dün yapılan Yeditepe Huzur uygulamasında 157 noktada 1344 personelin katıldığı denetimlere polis helikopteri ile havadan, Deniz Limanı Şube botu ile denizden denetlemeler yapıldı.

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ARANAN 481 KİŞİ YAKALANDI

149 bin 470 GBT yapılan uygulama sonucunda aranan 481 şahıs ile 332 yoklama kaçağı yakalandı. Uygulamada 26 ruhsatsız tabanca ve tüfek ile 182 adet mermi ele geçirildi. Ekipler ayrıca, 6 bin 197.25 gram uyuşturucu madde ile 7 bin 079 uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tespit edilen 16 bin 870 TL ile 5 dolar ele geçirdi.

Yeditepe Huzur uygulamasına 157 noktada 1344 personel katıldı.

8 bin 549 araç ile 258 motosikletin denetlendiği uygulamada, 212 araç ve motosiklete işlem yapıldı, 31 araç trafikten menedildi. Uygulamada toplam 189 bin 369 TL para cezası kesildi.

Öte yandan 70 umuma açık işyeri de denetlendi.

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