​Soros ne ise Kavala odur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Angola, Togo ve Nijerya ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilere değerlendirmelerde bulundu, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Batı Afrika turu kapsamında 17 Ekim’de başlattıkları resmi ziyaretleri verimli şekilde tamamladıklarını bildiren Erdoğan, böylece bugüne kadar 30 ayrı Afrika ülkesine toplam 41 ziyaret yapmış olduklarını söyledi.

İstanbul’da yapılacak Üçüncü Türkiye-Afrika Ekonomi ve İşbirliği Forumu’nun kapanış oturumuna katılacaklarını bildiren Erdoğan, yine İstanbul’da 17-18 Aralık’ta Üçüncü Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi’nde kıta ile bağları ve iş birliğini taçlandıracaklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola, Togo ve Nijerya nziyareti dönüşünde uçakta gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

FETÖ, AFRİKA’DA ÇÖKÜŞE BAŞLADI

“Togo’da yaptığınız dörtlü zirve sonunda DAEŞ ve Boko Haram ile birlikte FETÖ ilk kez Afrika özelinde uluslararası bir metne terör örgütü olarak girdi. Hem bunu hem de Afrika’daki varlığımızın FETÖ ile mücadele açısından önemini değerlendirir misiniz?” sorusuna Erdoğan, şu yanıtı verdi:

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“Bir defa Afrika’da ciddi manada FETÖ ile ilgili bir çöküş başladı. Şu anda çok ciddi sayıda okul Maarif Vakfı’mıza devroldu. Maarif Vakfı’mız, 19 ülkede FETÖ iltisaklı 216 okulu devraldı. Şu anda bir Nijerya’da ayakta. Nijerya Cumhurbaşkanı Sayın Buhari ile yaptığımız görüşmede tabii bu konuyu da ele aldık. Ama birçok Afrika ülkesinde hamdolsun bize, Maarif Vakfı’mıza katılımlar oldu. Maarif Vakfı’na olan bu katılımlar zaten FETÖ’nün artık buralarda çöküşü anlamına gelir. Bu, hızla da devam ediyor. FETÖ, Güney Afrika’da da yavaş yavaş çökmeye başladı.”

SOROS ARTIĞINI KURTARMA GAYRETİ İÇİNDELER

Türkiye’deki 10 büyükelçinin Osman Kavala üzerinden Türkiye’yi hedef alan açıklamaları ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, “AİHM bir karar almış. Bu Kavala denilen Soros artığıyla ilgili olarak Türkiye’yi adeta burada mahkum etmek istiyorlar. 10 büyükelçi bu açıklamayı niye yapar? Bu Soros artığını savunanlar, ‘bunu nasıl bıraktırırız’ gayreti içindeler. Söyledim Dışişleri Bakanı’mıza, bizim bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz. Türkiye’ye böyle bir ders vermek haddinize mi sizin? Kimsiniz siz? Neymiş? Kavala’yı bırakın. Sen kendi ülkendeki haydutları, katilleri, teröristleri bırakıyor musun? Amerika’sı, Almanya’sı, hangisi böyle bir şeyi şu ana kadar yaptı? Yapmadılar ve yapmazlar. Konuştuğu zaman sana verecekleri cevap şudur, ‘Yargı bağımsızdır’. Sizde yargı bağımsız da bizdeki yargı bağımlı mı? Bizdeki yargı, bağımsızlığın en güzel örneklerini veriyor” açıklamasını yaptı.

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MUHALEFETE BÜYÜKELÇİ ELEŞTİRİSİ

Muhalefet partilerinin de büyükelçilerin diliyle aynı dili kullandıklarının hatırlatılması üzerine Erdoğan, “Bunlardan başka bir şey bekleyemeyeceğiz. AK Parti ve MHP olarak Cumhur İttifakı’nda, biz milletimizin hakkı söz konusu olduğunda aynı hedefe vururuz. Ama diğerleri aynı hedefe vurmazlar.” yanıtını verdi.

TERÖRİST ADAM YA…

Onların birlikte hareket ettiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

“Neymiş? 4 senedir yatıyormuş. Yargı ne diyorsa o. Şimdi HDP de Selahattin Demirtaş’ı çıkarmanın gayreti içerisinde. Hale bakın. Terörist adam ya… 53 tane vatandaşımız bunun çağrısıyla ölüyor Diyarbakır’da. Yasin Börü yavrumuzun nasıl şehit edildiğini biliyorsunuz. Bütün bunlar ortadayken bakıyorsunuz bir televizyon kanalı bunun hanımını çıkarıyor, konuşturuyor, o da ‘Çocuklarımın babası içeride’ diyor. Senin çocuklarının babası içeride de, Yasin Börü şehit oldu gitti. Diğerleri, yine aynı şekilde şehit edildi. Peki onların yavruları yok mu? Onların hali ne olacak? Hiç bunu konuşmuyorlar. Bizim bu konudaki tutumumuzu, tavrımızı da sürekli eleştiriyorlar. Kusura bakmasınlar, biz bu görevde olduğumuz sürece hukuk ne ise bunun gereğinin yapılmasını istemeye mecburuz. Buradan taviz veremeyiz.”

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SOROS NE İSE KAVALA O

Muhalefet partilerinin neden Osman Kavala ve Demirtaş meselesine odaklandıkları, bunun arka planında ne gördüğü yönündeki soruya karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörün beslendiği odakların belli olduğunu dile getirdi.

Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

“Bunlar zaten terörün beslendiği odaklar. Selahattin Demirtaş da öyle. Daha devam eden davaları var. Kavala hakeza öyle. Fakat Kavala’nın özelliği daha farklı. Uluslararası camia içerisinde Soros ne ise Kavala o. Bunlar para ile istedikleri yeri istedikleri gibi sallamaya çalışıyorlar. Şimdi Soros’un oğlu da giriyor. O da babası gibi. Bunların çok iyi takip edilmesi lazım. Bunlar mesela şu anda Balkanlar’a sızmanın, Balkanlar’ı sindirmenin gayreti içerisindeler. Bunlara da tabii fırsat vermeyeceğiz, verilmemesi lazım.”

F-35’te paramızı alacağız

F-35’lerden dolayı Türkiye’nin 1,4 milyar dolar alacağına karşılık, Amerika tarafından F-16 alımı ve mevcutların modernizasyonu için bir teklif geldiği hatırlatılarak, “Bu durum ABD Dışişleri Bakanlığı’na soruldu yalanlamadılar da doğrulamadılar da. Yine bir oyalama taktiği yürütüyorlar. Bundan vazgeçmeyecek mi Amerika?” şeklindeki soruyu da yanıtlayan Erdoğan, bu görüşmelerin şu anda alt düzeyde söz konusu olduğunu bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ama biz bu 1 milyar 400 milyon dolarımızı öyle veya böyle alacağız. Bütün bunlar konuşuluyor. Şu anda savunma bakanlarımız karşılıklı olarak bu görüşmeleri yapıyorlar. Şimdi Milli Savunma Bakanımız, Amerika Savunma Bakanı ile bir araya gelecek, görüşecekler. Mesafe alacağız diye inanıyorum. Roma’da G20 Toplantısı’nda Biden ile biz de bunu tabii konuşacağız. ‘Ne yapıyoruz, ne oluyor’ diye soracağız. Hiçbir şekilde Türkiye’nin haklarının yenmesine fırsat vermeyiz.” diye konuştu.

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GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yatırımcılara çağrı: Fırsatların en verimli şekilde değerlendirilmesini bekliyoruz

Seçimler 2023 Haziran’da

Seçimlere daha uzun bir zaman olduğu belirtilerek, “Muhalefet partilerinde, gerek liderlerin söylemlerinde, gerekse sözcülerin açıklamalarında son dönemde bir özgüven artışı hissediliyor. Girdiği bütün seçimleri kazanmış bir lider ve Türkiye’nin en tecrübeli siyasetçisi olarak, muhalefetteki bu durumu nasıl yorumluyorsunuz?” sorusunu Erdoğan, şöyle cevapladı:

“Bunlar neredeyse iki yıldır hep erken seçim demiyorlar mı? Çok açık net bir gerçek var ortada, ben ‘Seçimler zamanında yapılacak diyorum, asla geri adım yok’ diyorum. Devlet Bey, aynı şekilde, Haziran 2023’ü söylüyor, ‘Seçimler zamanında yapılacak’ diyor. Ama bunlar hala avara kasnak gibi dönüp dönüp duruyorlar. Yok böyle bir şey, olmayacak böyle bir şey. Seçim zamanında yapılacak. Türkiye, seçimlerin zamanında yapılması olayını yaşayacak. O tarih de Haziran 2023’tür.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1. Su Şurası Kapanış Merasimi’ne canlı bağlantı ile katılmak için Kısıklı’daki konutundan ayrılarak Vahdettin Köşkü’ne geçtiği sırada, vatandaşların daveti üzerine makam aracını yolda durdurarak Çengelköy’de bir kafeye girdi. Erdoğan kafe çalışanları ve kafedeki müşteriler ile sohbet etti.

Finansın merkezi olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bölgesel Finans Konferansı’na video mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi ile bu alanda dünyadaki önemli merkezlerden olmanın peşinde olduklarını vurgulayarak, “Bu projenin İslami finans açısından da bir merkez olmasını arzu ediyoruz. Bununla ilgili mevzuat çalışmalarımızı inşallah yakında tamamlayacağız. Ayrıca ülkemiz iş kurma ve iş yapma imkanları açısından uluslararası yatırımcılar için oldukça cazip bir mevzuata sahiptir. KDV istisnası, vergi indirimi, gümrük vergisi muafiyeti, yatırım yeri tahsisi gibi imkanlar özellikle stratejik yatırımlar için elverişli şartlar sunuyor” diye konuştu.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan 1. Su Şurası'nda konuştu: Artık zorunluluk haline geldi

Suda hedef tasarruf

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nden 1. Su Şurası’na canlı bağlantıyla katıldı. Toplantının, Cumhuriyet tarihinin ilk Su Şurası’nın kapanış programı olduğunu hatırlatan Erdoğan, iklim değişikliği ve buna bağlı tabiat olaylarının gündemin üst sıralarında yer aldığı bir dönemde gerçekleşen bu çalışmayı isabetli bulduğunu söyledi. Erdoğan, petrole ve karbon yakıtlara sahip olmak için yapılan mücadelenin artık su alanında olacağını belirterek, “Önümüzdeki 100 yılın en stratejik değeri olan su kaynakları üzerindeki baskı, her geçen yıl daha da artacaktır. Su kaynaklarımızı tükenme sınırına ulaşmadan korumak, verimli kullanmak ve doğru yönetmek artık tercih olmaktan çıkıp zorunluluk haline gelmiştir.” dedi. Sürdürülebilir su hizmetleri sağlanabilmesi amacıyla 2023 yılından itibaren tam maliyet esaslı su ve atık su fiyatlandırması ile ilgili çalışmalara başlanacağını belirten Erdoğan, “Suyun tasarruflu kullanımını hedefleyen kademeli tarifeler ile düşük gelirli hane gruplarını gözeten sosyal ve adil su tarifeleri uygulanacaktır” dedi.



