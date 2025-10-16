Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Söylemlerde dikkatli olun

Söylemlerde dikkatli olun

Nur Banu Aras
Nur Banu Aras
04:0016/10/2025, Perşembe
G: 16/10/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında önceki gün toplanan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nda (MKYK) önemli gündem maddeleri masaya yatırıldı.


KABUL EDİLEMEZ

Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşamanın da değerlendirildiği toplantıda, geçen hafta DEM Parti’nin Meclis’teki grup toplantısında atılan “Öcalan” sloganları ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit’in şehitler için “Gencecik cesetler” ifadesini kullanmasına da tepki gösterildi. Erdoğan’ın da “Böyle bir şeyin kabul edilmesi mümkün değil. Bu tip söylemler konusunda herkes çok dikkatli olmak zorunda” dediği belirtildi.


SDG’NİN TAKİPÇİSİYİZ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MKYK’da sunum yaptı. Gazze ve Suriye’de yaşanan gelişmeleri anlatan Fidan’ın, SDG’nin Suriye ordusuna entegrasyonu sürecine ilişkin “SDG, entegrasyonu sözlü olarak kabul etti ama sürecin nasıl ilerleyeceğini dikkatle takip etmemiz gerekiyor” dediği öğrenildi. MKYK’da sunum yapan bir diğer kabine üyesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar oldu. Bayraktar da elektrik ve doğal gazda kısa vadede herhangi bir zam öngörülmediğini belirtti.


#AK Parti
#DEM Parti
#MKYK
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Araştırma ortaya koydu: Türkiye’de iş hayatının en mutsuz mesleği belli oldu! Sonuç herkesi şaşırttı