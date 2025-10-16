Söylemlerde dikkatli olun

Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşamanın da değerlendirildiği toplantıda, geçen hafta DEM Parti’nin Meclis’teki grup toplantısında atılan “Öcalan” sloganları ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit’in şehitler için “Gencecik cesetler” ifadesini kullanmasına da tepki gösterildi. Erdoğan’ın da “Böyle bir şeyin kabul edilmesi mümkün değil. Bu tip söylemler konusunda herkes çok dikkatli olmak zorunda” dediği belirtildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MKYK’da sunum yaptı. Gazze ve Suriye’de yaşanan gelişmeleri anlatan Fidan’ın, SDG’nin Suriye ordusuna entegrasyonu sürecine ilişkin “SDG, entegrasyonu sözlü olarak kabul etti ama sürecin nasıl ilerleyeceğini dikkatle takip etmemiz gerekiyor” dediği öğrenildi. MKYK’da sunum yapan bir diğer kabine üyesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar oldu. Bayraktar da elektrik ve doğal gazda kısa vadede herhangi bir zam öngörülmediğini belirtti.